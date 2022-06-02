美國5月ADP私營就業數僅增12.8萬人 疫情復甦以來新低

薪資處理公司 ADP 周四 (2 日) 報告，5 月企業就業崗位創造速度放緩至疫情期間復甦的最慢速度。

5 月私營部門就業人數僅增加 12.8 萬人，遠低於《道瓊》估計的 29.9 萬人，也低於 4 月下修後的 20.2 萬人，初值為增加 24.7 萬人。

大幅下降代表了 2020 年 4 月大規模裁員以來最糟單月，當時由於新冠疫情爆發引發大規模的經濟停擺，企業解雇超過 1900 萬勞工。

根據 ADP 的統計，過去一年，就業人數每月增加近 50 萬人。

在 5 月招聘放緩之際，人們擔心經濟會出現更全面的回跌。通貨膨脹率接近 40 年來的最高水平，烏克蘭持續不斷的戰爭以及新冠病毒導致的中國封鎖，都引發了人們對美國可能處於衰退邊緣的擔憂。

小型企業本月遭受的打擊最大，因為員工少於 50 人的公司少了 91000 人工資。其中 78000 名裁員來自員工人數少於 20 人的企業。

ADP 首席經濟學家理查森 (Nela Richardson) 表示，「在勞動市場吃緊和通膨上升的背景下，每月就業成長更接近疫情前水平。」「所有產業的招聘就業成長率都在放緩，而小企業仍然是一個令人擔憂的問題，因為它們難以跟上最近蓬勃發展的大公司步伐。」

ADP 就業數最大變化來自休閒和酒店業，這是受疫情限制影響最大的產業，並且在整個復甦過程中一直處於領先地位。即使在夏季旅遊旺季如火如荼之際，5 月新增員工也只有 17000 人。

教育和衛生服務業增加了 46000 人，緊隨其後的是專業和商業服務業，增加了 23000 人；製造業增加 22000 人，提供服務的工作崗位增加了 10.4 萬個工作機會，而商品生產商增加了 24000 人。

500 名員工以上的公司以增加 12.2 萬人工資領先，而中型公司則貢獻了 97000 人。

美國勞工統計局將在周五 (3 日) 發布更密切關注的非農就業報告，預計非農就業人數將在 4 月增加 42.8 萬人後增加 32.8 萬人。預計失業率將小幅下降至 3.5%，看齊 1969 年 12 月以來的最低水平。

非農就業報告統計包括政府部門工作，與 ADP 不同，後者僅統計私營企業工資單。