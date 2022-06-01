〈房產〉全台六都前5月建物買賣移轉棟數逾11萬棟創近9年同期新高

全台六都會區今 (1) 日分別公布 2022 年 5 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 2 萬 2841 棟，月增 1.8%，年減 7.7%，累計前 5 月六都建物買賣移轉棟數 11 萬 201 棟，年增 0.7%，仍創近 9 年同期新高紀錄。

就個別都會區的交易移轉狀況來看，5 月的移轉棟數，台北市月增 11.7%，新北市月減 6.4%，桃園市月增 4.0%，台中市月減 5.1%，台南市月增 15.5%，高雄市月增 7.6%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，由於房市交易與登記往往有 1 個月左右的時間差，所以 5 月建物買賣移轉棟數反映的是 4 月至 5 月初的市況，儘管央行於 3 月中旬升息 1 碼，緊接行政院於 4 月初拍板《平均地權條例》修正草案，加上國內疫情自 4 月初開始升溫，快速擴增至月底單日確診人數突破萬人，但因剛性自住及置產需求仍在，讓六都會區 5 月房市交易量仍較上月略增 1.8%，但可以看到新北市、台中市交易量仍持續下滑，市場氛圍有轉趨觀望的跡象。

另與去年同期相比，5 月六都交易量年減 7.7%，陳金萍指出，去年 4 月本土疫情尚未爆發，且在經濟面表現優良以及房市旺季的情況下，民眾對於房市看法相對樂觀，然今年受到升息效應、國內疫情擴散、政府打炒房政策等多重因素干擾，房市交易略受衝擊，而使 5 月房市交易相較去年同期小幅量縮。其中台北市年增 2.3%，新北市年減 12.6%，桃園市年減 1.6%，台中市年增 0.8%，台南市年減 11.3%，高雄市年減 18.8%。

進一步觀察今年前 5 月六大都會區建物買賣移轉棟數，六都整體交易量合計為 11 萬, 201 棟，較去年同期微增 0.7%，增幅收斂，但仍創下近 9 年新高紀錄；其中台北市年增 0.8%，新北市年增 1.1%，桃園市年減 0.6%，台中市年增 4.1%，台南市年增 0.7%，高雄市年減 2.7%。另觀察六大都會區歷年交易量可以發現，台南累計今年 1-5 月份總移轉棟數為 1 萬 257 棟，創近 17 年來同期新高紀錄、台中市為近 11 年新高、新北市為近 9 年新高、台北市則創近 8 年同期新高。

陳金萍指出，去年前 5 月國內經濟表現持續轉佳，且在大規模貨幣政策支持下，市場資金充沛，加上低利率的環境，讓房市買氣保持強勁樣態；反觀今年至今，全台疫情再度升溫，加上國際地緣政治衝突未息、全球經濟下行風險升高、主要央行加快升息步伐及政府持續祭出打炒房政策等不確定因素，都會牽動房市表現。

目前全台六大都會區累計年增率都有收斂的趨勢，其中桃園市、高雄市累計交易量已較去年同期減少，台北市、台南市年增率不到 1%，新北市勉強維持年增 1.1%，僅剩台中市還有 4% 以上的增幅，可見在國內疫情升溫、國際地緣政治、全球經濟下修、各大主要經濟體升息及政府打炒房政策，多重因素影響下，房仲業者認為，全台房市已不復去年熱絡市況，交易量能增長已有放緩的趨勢，需多加留意。