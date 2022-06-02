〈房產〉北台灣房市交易下滑幅度趨緩 5月住展風向球維持綠燈

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」5 月分數來到 45.7 分，較 4 月 45.4 分微增約 0.3 分，主要指標新成屋戶數分數上揚，另來客組數、議價率、待售住宅建案分數等分數持平，對應燈號則依然維持綠燈，已經「連 10 綠」。

對於 5 月的「住展風向球」仍然維持綠燈，住展研發長何世昌表示，5 月風向球分數止跌回升，主因是整體市況下滑幅度趨緩，甚至可能已經觸底，以及新成屋供給量增加所致；從市況上來看，雖然疫情使得建案銷售量走低，但同時也讓供給更為緊俏，供需失衡的問題仍有助於房價往上墊高。

因本土疫情嚴峻，北台灣地區 5 月預售屋推案量僅約 300 億元，較 4 月案量斬腰，單一案量逾 15 億元以上的指標案為台北市 - 大同區「當代 1 號院」、士林「宏築天藴」、內湖「國泰蒔美」；桃園市 - 大園「新大代代木」；新竹市 - 東區「昕觀邸」等案。

而 5 月完工釋出的新成屋戶數則反向走高到 700 戶，單一案量逾 15 億元以上的指標案為新北市 - 板橋「來青」、八里「春城台北港」等案。

何世昌指出，由於新開賣的建案數少，北台灣 5 月線上待售的住宅建案數持續下滑，持續位在 1000 個以下的相對低點，意味著市場賣壓並不大。在價格方面，雖然本土疫情在 5 月快速飆升且累計染疫人數突破百萬人次，但新建案價格仍未看到鬆動跡象，主因是營造、土地成本還在歷史高峰，且疫情導致工地停工狀況頻傳，進一步加重推案成本，建商不輕易降價其來有自，5 月北台灣新建案平均議價率仍維持約 11.7％，與 4 月數值相當。

何世昌認為，今年疫情蔓延全台，但新建案市況並未像去年一樣急劇重挫至黃藍燈，目前還是維持在綠燈之上，顯示房市雖因疫情而降溫，但不至於到冰凍狀態。從這個趨勢來看，接下來若遞延性買盤出籠，今年銷售成績不會太淡。不過，還是要留意央行是否會維持「鷹式升息」，如果短期內升息幅度過大，恐會為房市增添變數。





