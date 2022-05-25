〈房產〉4月購屋貸款、土建融餘額雙創新高 年增率同步收斂

台灣央行今 (26) 日公布 4 月購屋貸款和建築貸款 (土建融) 餘額，分別來到 9 兆 217 億元、2 兆 8996 億元，雙雙續創歷史新高，不過，房貸餘額年增率下滑 0.06 個百分點至 9.39%，再度轉跌，而土建融餘額年增 13.3%，也終結連 3 升，下跌 0.34 個百分點。

央行說明，選擇性信用管制已逐漸發酵，尤其本土疫情再起，可能會讓買家更趨於保守觀望，不排除對後續房市有不利影響。

央行甫公布 4 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，購屋貸款為 614.78 億元，較上月下滑 120.1 億元，房貸利率 1.561%，則較上月大增 0.183 個百分點，不僅連 5 月上揚，也創 2020 年 4 月來新高。

央行認為，連續幾波打房效果會慢慢顯現出來，且部分銀行調升利率，可能還會遞延到 5 月反映。

房仲業者則指出，去年房市大好，市場完全偏向賣方，但近月來市況轉趨冷清，正從賣方市場轉成買方市場，不過，儘管利空因素不少，但利多因素也還在。

其中，由於通膨疑慮高漲，房地產是抗通膨的相對保值資產，預料置產買盤仍會有一定熱度。

其次，營造業界缺工、缺料的雙缺情況仍難解，建商難有讓價空間，在一手市場價格未大幅調整的情況下，二手市場價格也難有顯著鬆動，因此，房仲業者預料，後續房市將呈現價平量縮格局。