〈房產〉賴正鎰建議政府緩升息並適度放寬信用管制 先穩經濟

台灣央行 6 月中旬將召開第二季理監事會議，外界預測再度升息並再推選擇性信用管制新措施，對此鄉林 (5531-TW) 集團董事長、商總主席賴正鎰指出，房市第二季交易幾乎靜止，倘若央行再升息及提高個人信用管制，央行此舉豈非是要銀行「雨天收傘」，建議政府應先穩住經濟。

賴正鎰指出，新冠疫情造成全球海運，貨櫃塞港，嚴重影響經濟景氣已是第三年，國內民生原物料及民生用品價格、石油天然氣等能源愈來愈貴，通膨壓力如影隨形，疫情重創餐飲、旅行、交通等服務業，原物料食材，油品及麵粉也大漲，業者苦不堪言。

行政院主計總處近日發布經濟預測，大幅下修今年經濟成長率到 3.91%，同時調升消費者物價上漲率（CPI）預測值 2.67%。

賴正鎰表示，同樣受疫情與物價影響的產業，還包括營造建設業，政府一年來持續五波打炒房，加上土地與營造建材成本大漲，房地產第二季急速降溫，土地買賣交易大幅減少，建商推案量大減，接待中心也門可羅雀，沒有來人就沒有成交。

財政部上月 26 日也宣佈，2021 年 7 月 1 日後的紅單轉讓，都要納入房地合一 2.0，最高課徵 45% 稅率，交易人須在今年 6 月底前自動申報補繳稅，否則會被追稅受罰。賴正鎰認為，房產業界都不認同投機炒房風氣，對政府抑制投機客炒作預售屋紅單的政策，舉雙手贊成也全面支持，可不讓投資客轉單。

但賴正鎰強調，房市降溫，固然與疫情、原物料上漲因素有很大關係，但禁止紅單交易，甚至準備禁止預售屋轉約，絕對是關鍵點，政府溯及既往的作法，讓人覺得趕盡殺絕，間接影響到首購族與換屋族的購屋意願，令人無所適從，也使預售市場秩序大亂。

賴正鎰認為，房地合一 2.0 對預售屋及新成屋五年內交易轉讓，並課徵 45% 資本利得稅，以重稅調控房地產的手法已夠用，若還要全面禁止預售轉讓，等於是干涉人民居住與買賣自由，現在財政部又要追繳去年紅單交易稅，形同是最後的殺手鐧，毫不手軟。

賴正鎰表示，目前全球 10 國央行輪番升息，俄烏戰爭未歇、國際油價持續高檔，以及缺糧危機等步步逼近，如何穩住經濟才是首要工作，建議政府不要再祭出選擇性信用管制，用成數或年限來箝制人民貸款需求，不要再無限上綱，且增加的持有成本，可能會轉移到租屋者身上，政府更應深思。

鄉林不動產研究室也指出，受益者付費及漲價歸公本來就是天經地義的道理，房地合一稅實施 6 年來，稅收貢獻極大，用於住宅政策及長期照顧服務，房地產業貢獻之多。

財政部統計，去年全台個人繳納房地合一稅總計 245.67 億元，較前年的 119.09 億元，年增 106.3%，創新高；而今年前 4 個月，全台個人繳納房地合一稅累計 104.48 億元，較去年前 4 月的 53.55 億元，年增率也達 105.2%。