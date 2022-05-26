〈房產〉防疫宅成交夯 全台都會區新北交易量成長最多

房仲業者統計實價登錄全台主要都會區透天別墅與農舍交易狀況，2021 年主要都會區交易量達 4.06 萬件。進一步觀察北台灣各都會區疫情前後交易表現，增幅明顯優於南台灣，前三名都會集中在北台灣，分別為新北市以 32.9% 成長率奪冠，接著是新竹市與桃園市。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，根據台灣房屋住宅型產品類別的官網點閱率統計，今年第一季大樓的點閱率，較去年同期減少約 4%，而在農舍與透天別墅點閱率明顯提高，分別增加 82% 與 24%。除了住宅外部環境考量外，更朝向「密度低、大棟距、人口少」要點優先，有獨立的室內環境，獨立的出入空間的獨棟透天或郊區別墅成為擇屋條件，至於在住宅內部的陳設與規劃也相當重視。

疫情改變生活習慣與購物習慣，甚至是購屋選擇與居住觀念，根據實價登錄統計，八大主要都會區透天別墅與農舍統計增減幅，2019 年 (疫前) 與 2021 年 (疫後) 相比，新北市買防疫型住宅，增加最多以 32.9% 居冠；新竹市 22.8%；再則是桃園市 21.4% 位居第三。

台灣房屋汐止特許加盟店店長吳晨昕表示，透天別墅或農舍，有著不需要與他人共用空氣管道、電梯、大樓公設等特點，大幅減少與人接觸的機會，加上有些產品附有庭院空間，相對受到購屋者青睞。以汐止伯爵系列的獨棟別墅總價大約要 2500-3000 萬元之間，不過汐止也不少「類別墅」的產品，上下疊的兩層樓住宅，總價 1500-2000 萬元就能有大空間，也很受青睞。

江怡慧強調，不難發現增幅多的縣市都是人口密集度相對高的區域，除了有防疫功能外，在台北地區還包括有都更效益，因此交易量大增，至於南部本來居住就多以透天厝或是別墅、農舍比例高，因此明顯在交易表現較不及北部。

江怡慧指出，近年購屋族愛買透天別墅產品增多外，住宅設計或是陳設方面亦納入防疫概念，包括科技進步，抗菌、調節、健康建材受到重視等，玄關擺放消毒地毯或是外衣懸掛處與殺菌衣櫃等，或是室以便用紫外線消毒燈、健康磚、無醛屋塗料、與時俱進的建材、抗菌 (無毒) 油漆、矽藻漆、抗菌、可調節濕氣木地板防霾紗窗、抗菌磁磚、逆止排水口等等，都是很好的選擇，甚至電器設備也要與時俱進，都是巔覆過去傳統型態上的改變。

此外，隨著新冠肺炎議題越趨嚴重，民眾在家裡開火的機會增加，對於廚房空氣流通也相對重要，最佳的狀況當然有戶外窗，可以直接將油煙抽出去，對於時下流行的客餐廳、廚房開放式的設計，也要注意抽油煙機的效能、也要定期清洗維護。