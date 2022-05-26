〈房產〉疫情強升澆熄房市熱情 估5月北台灣推案量創20年新低

疫情影響，也澆熄建商的市場樂觀態度，根據市調統計，截至 5 月 25 日為止，北台灣預售屋、新成屋推案量僅約 320 億元，預計 5 月全月推案量可能只有約 360 億元，不僅比 SARS 期間更慘淡，還可能創下 2002 年以後、近二十年來新低。

住展研發長何世昌表示，由於今年 5 月本土疫情大爆發，單日確診人數一度逼近 10 萬人大關，染疫、居隔人數眾多，以及民眾自發性減少出門活動，情況比 SARS 封院恐慌高峰期更嚴峻，建商普遍放緩推案進度，導致新建案供給水位降至冰點。

住展統計預估，今年 5 月全月推案量可能只有 360 億元上下，不僅可能創下 2003 年以來新低，若與去年同期相比，降幅更為驚人。2021 年 5 月下旬，雙北市首次升三級警戒，當時該月推案量仍逾 1100 億元，今年 5 月推案量卻較去年同期衰退幅度高達近 68％，比腰斬還慘重。

推案量幾近枯竭的主因，在於北台灣疫情炸裂所導致，一來是需要隔離與治療的人數眾多，未染疫的民眾傾向避疫、減少外出活動，使得房市人氣與買氣連袂下滑、建商順勢縮手推案。其次，因公務人員染疫、或隔離人數也不少，使得預售屋契約備查時間拖得更久，就算部份建商無畏疫情想賣房子，卻因備查進度不明而無法開賣。

北台灣各縣市 5 月推案量表現，基隆沒有新案釋出，單月推案量直接掛「零」。推案量次低的縣市是宜蘭縣，僅約 9 億元，但因去年同期基期並不高，年減幅僅約 18％。



各縣市中僅台北市繳出推案量正成長的成績單，今年 5 月推案量約 155 億元，較去年同期增加 11 億元、年增幅約 7.6％；不過，北市 12 個行政區裡，只有 6 個行政區有建案推出。何世昌分析，北市案量增長的主因，在於 520 檔期原訂推出的小宅建案數量較多，業者評估線上小宅供給量不足，剛性需求受疫情衝擊程度較低，因此小宅案多按既定程序推出。

新北市今年 5 月推案量只約 103 億元，較去年同期驟減約 400 億元，年減幅近八成；主要一線行政區中，只有新店有建案推出，其他新案都在三峽、樹林、林口、淡海、八里等蛋白區。會形成如此大的落，原因可能與一線行政區市況下起五月雪有關，如板橋、新店、中永和市場慘澹，這些高價區塊建案大多延推。

住展指出，桃園今年 5 月推案量也十分低迷，只有 82 億元左右，較去年同期大減近 72％。原本今年 520 檔期，青埔是桃園推案最熱區，孰料疫情海嘯一捲，青埔，幾乎所有指標案開賣時間全往後遞延。

近年受建地不足、供給缺貨問題所擾的新竹，今年 5 月推案量更只剩 11 億元，比去年同期暴跌逾九成。雖然新竹新建案市場看屋來客量也明顯下降，但成交狀況卻是北台灣各縣市最穩定的地方，唯 5 月新案都集中在竹縣蛋白區。

何世昌指出，從新建案市況來看，病毒打房顯然比政策還有效，房市人氣與買氣一夜回到解放前，預料至少有一季的時間買賣雙方暫停交火；雖然房市正在染疫居隔當中，但預期第三起市況會緩慢復甦，不過留下後遺症所在難免，買氣恐怕難在短期內回復到染疫情前狀況。

資料來源：住展 (5 月為預估值)