〈房產〉全台首季預售市場續熱 實價揭露金額3553億元 年增4成

根據實價預售揭露資料顯示，今年第一季預售市場表現穩定，全台揭露的預售金額達 3553 億元，較去年第四季減少約 32%，但較去年同期增加 4 成，主要都會區中，預售件數成交王是桃園市，預售成交總金額最高的則是新北市，平均房價最高則是在台北市，整體而言，全台主要都會區今年第一季房價，比 2021 年全年平均高出總價約 150 萬元。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年第一季房市還是維持相對熱絡，外在有造價上漲推升房價，預售案仍普遍熱銷，直到近期央行升息與打炒房等題材發酵，加上疫情期間民眾減少外出，預售市場交易才逐漸轉冷。

統計資料顯示，今年第一季預售全國平均房價達 1513.5 萬元，高於去年平均的 1366 萬元，實價揭露的件數則達 2.3 萬件，由於去年實價揭露 2.0 新制 7 月 1 日才上路，因此 2021 上半年的資料較不齊全，不過今年第一季較去年同期量增 44%；但因為 2 月有農曆年節等因素，加上上半年旺季 329 左右才起跑，因此第一季的交易量較第四季減少約 32%。

統計顯示，第一季預售揭露件數最多的是桃園市，共 4712 件，平均每戶 1324.5 萬元，至於揭露金額最高的則是新北市的 764.6 億元，平均每戶 1722.8 萬元，平均房價最高的則是台北市平均 4166 萬元，整體而言第一季主要都會區房價都較去年均價上揚。

曾敬德指出，預售禁止換約的政策，可能會是這波預售市場的轉折點，一旦預售不能換約，預售將轉變為自用市場，預售案銷售速度變慢，自然整個房價就不會像過去一段時間大幅飆漲，現在房價也已經反映過去一段時間的造價上揚，接下來較要觀察當疫情受控後，市場買氣的恢復狀況。