遭控以身分雙層驗證掩飾定位廣告 推特1.5億美元與FTC達成和解

推特 (TWTR-US) 周三 (25 日) 就數據隱私不實陳述一案，與美國司法部和美國聯邦貿易委員會 (FTC) 達成 1.5 億美元和解的協議，目前等待聯邦法官核准。

美國政府主張，推特沒有充分告知用戶其聯絡人資訊將作為定位廣告之用，而非僅用在保護帳戶，此作法違反 FTC 法案以及推特 2011 年與 FTC 達成的和解協議。

根據和解公告的附隨訴狀，美國政府指控推特至少在 2013 年 5 月至 2019 年 9 月期間，虛偽陳述其對用戶非公開聯絡訊息的安全和隱私保護程度。

調查指控推特告知用戶，平台收集手機號碼和電子郵件地址，是為了可啟用雙層身分驗證以保證其帳戶，但卻未告知用戶，平台收集來的資訊也會用來幫助廣告商定位其訊息。

美官方也指控，推特謊稱遵守國際隱私保護框架，該框架禁止企業處理用戶數據時使用在未經授權的目的。

FTC 主席麗娜汗 (Lina Khan) 表示，推特涉嫌違規的行為影響超過 1.4 億用戶。

根據部分和解協議，推特將須採用新的法規遵循措施，包括制定全面性的隱私計畫，在任何會收集用戶隱私個資的新產品或服務施行之前，進行隱私調查和書面報告，以及必須經常測試其數據隱私保護措施，並定期獨立評估其數位隱私計畫。

司法部和 FTC 都將負責強制推特執行和解條款。

美國司法部副檢察長 Vanita Gupta 透過聲明說：「1.5 億美元的罰款反映出推特涉嫌情事的嚴重性，且今日提出的和解方案含有大量新的法遵措施，有助於杜絕推特進一步誤導，威脅用戶的隱私。」

以推特去年營收 50.8 億美元計算，1.5 億美元的罰款約約占其營收的 3%。

FTC 2019 年也曾以 50 億美元創紀錄的金額，與臉書 (FB-US) 達成侵犯隱私的和解協議，雖然該罰款僅占臉書 2018 年營收中佔比 9%，但當時評論者仍批評該金額不足以震攝臉書，宛如打屁股般兒戲，恐會鼓勵科技公司冒險再犯。