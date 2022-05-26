Vanda Research：堅守逢低買進策略 美股尾盤頻拉升來自散戶

儘管美股近期下挫，但尾盤常出現買盤，促使標準普爾 500 指數避免更大跌幅。Vanda Research 週三 (25 日) 發布的報告指出，尾盤拉升主要是來自散戶。

報告指出，散戶對美股的淨流入逼近歷史高點，以 3 個月為基準，平均每日達到 13 億美元。近期，散戶協助「拯救」了標普 500 指數，在散戶逢低買近策略帶動下，標普 500 指數往往在尾盤迅速拉升。

Vanda Research 研究人員 Marco Iachini 和 Giacomo Pierantoni 在報告中表示：「歷史告訴我們，當面臨如此大規模的損失時，散戶會首先出現投降的跡象，但是，如今散戶情緒似乎仍然相當有韌性。」該公司的 VandaTrack 工具，追蹤散戶在美股市場上 9,000 多檔個股和 ETF 的活動。

今年以來，標普 500 指數徘徊在熊市邊緣，散戶面臨重大虧損，資產組合平均縮水 32%，創下 Vanda Research 自 2014 年開始追踪數據以來散戶的最差表現。不過，散戶似乎仍堅守逢低買進策略。

Vanda Research 先前的報告顯示，僅在 3 月，散戶淨買超美股和美股 ETF 達到約 280 億美元，創下單月新高，4 月的淨買超也達到 244 億美元。

在美股震盪之際，散戶似乎持續為市場帶來支撐。71 歲的退休工程師 John Case 表示，他一直在遵循巴菲特的建議，即「別人恐懼時，我貪婪」，並長期持有股票。不少散戶認為從歷史來看，股價終究會上漲。