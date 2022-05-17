最新SEC文件揭露馬斯克收購推特始末

根據向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的最新文件，揭露了推特 (TWTR-US) 董事會與億萬富翁馬斯克 (Elon Musk) 的早期對話，當時他決定加入董事會，後來放棄並試圖收購該公司。

董事會最終同意以 440 億美元的價格向馬斯克出售，不過這位特斯拉 CEO 表示，在他了解平台上垃圾郵件和機器人帳戶的數量之前，這筆交易暫時被擱置。

周二 (17 日) 提交的文件展示出從推特的角度來看此事。從 3 月 26 日開始，馬斯克與前 CEO 多爾西 (Jack Dorsey) 聯繫「討論社交媒體的未來方向」開始的交易時間表。同一天，馬斯克還聯繫了推特董事會成員杜班 (Egon Duban)，兩人討論了馬斯克加入董事會的可能性。

第二天，馬斯克與推特董事會主席泰勒 (Bret Taylor) 和 CEO 阿格拉沃爾 (Parag Agrawal) 就他對推特的興趣進行了交談，聲稱他正在考慮加入董事會，試圖將推特私有化或成立競爭對手平台。

在董事會成員與包括律師和銀行家在內等人與馬斯克會面後，在 4 月初就馬斯克加入董事會達成協議，具體取決於背景調查和其他慣例程序。

4 月 4 日，馬斯克與多爾西聯繫，了解他對推特的看法。文件顯示，多爾西告訴馬斯克，他個人認為推特作為一家私營企業將更有能力專注於執行。馬斯克問多爾西是否會留在董事會，即使他已經準備離開，但多爾西拒絕了。

在那次談話之後不久，董事會完成了馬斯克的背景調查，他的董事席位任命將於 4 月 9 日生效。在此之前，馬斯克和阿格拉沃爾繼續討論推特的業務和產品，以及對他在董事會中的期許。但在任命生效之前，馬斯克告訴泰勒和阿格拉沃爾，他將不再加入董事會，而是提出將推特私有化的提議。

這引發了推特之後數周股價的瘋狂走勢，馬斯克提出了他所謂的「最佳和最終」報價，以每股 54.20 美元的價格收購推特。董事會後來通過一項所謂的「毒丸計劃」或股東權利計劃，以防止馬斯克繼續進行敵意收購。但他隨後提出收購要約，直接向股東收購股份，這似乎再次影響了推特董事會決定是否接受馬斯克最初要約的想法。

文件顯示，在對競購的審議中，推特董事會考慮了其在發展業務方面的歷史挑戰，並確定基於監管、財務和執行風險，其他潛在收購者「不太可能」有興趣或有能力購買推特。他們還認為，馬斯克可以開始主動收購，馬斯克的第一個報價可能是「推特可以合理獲得的最佳價值」。

最終，董事會同意這筆交易。後來在 5 月 5 日，馬斯克公開透露，他正在與包括多爾西在內的現有股東討論保留新合併公司的股權。根據提交的文件，多爾西將這些談話告訴了公司，他最終可能會持有新公司的股權。

自從馬斯克提出要約之後，推特股價隨著美股大盤一起下跌，這讓投資人質疑這筆交易是否還能順利完成。馬斯克暗示他可能會尋求重新談判收購價格。