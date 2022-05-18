不相信推特假帳號占少數 馬斯克向SEC喊話調查

馬斯克周二（17 日）才表示除非能確定推特上假帳號低於 5%，否則就不會繼續推動收購，接著又在推特上發文調查問推友們是否相信推特聲稱 9 成以上日活躍用戶都是真人，同時向美國證券交易委員會（SEC）喊話調查推特用戶數量。

馬斯克在推特發起調查寫到：「推特聲稱平台 95% 以上的日活躍用戶（DAU）都是貨真價實、獨一無二的真人。有人能感受到嗎？」該篇推文底下有推友留言建議 SEC 展開調查，隨後馬斯克便標註 SEC 官方推特帳號並留言「哈囉~ 有人在嗎？」

(圖片：馬斯克推特)

SEC 多年來已注意到推特的模糊數據。推特在今年第一季的財報中坦承，除合法的可獲利日活躍用戶數（mDAUs）外，還有許多「假帳號或垃圾帳號」，並根據統計結果表示，這些帳號的平均訪問量不到 mDAUs 的 5%。

此外，推特也承認在過去 3 年內誇大了 140 萬至 190 萬的用戶數量。推特透露，曾在 2019 年 3 月推出新功能，讓用戶能將多個單獨帳號連結在一起，方便帳戶切換使用，但當時發生錯誤，把主帳號底下的小帳號都列入 mDAUs 計算。

而 SEC 與馬斯克彼此結下不少樑子，馬斯克多次表達對 SEC 的輕蔑，包括 2018 年 10 月馬斯克譏諷 SEC 的縮寫為「空頭致富委員會」（Shortseller Enrichment Commission），以及 2020 年 7 月稱 SEC 中間的 E 是自己名字「Elon」的縮寫。

還有在 2018 年，馬斯克推文中聲稱已獲得將特斯拉私有化所需資金，遭法官認定是「不實和誤導」的陳述，SEC 也在推文發布後指控馬斯克詐欺，儘管雙方已就這個問題達成和解協議，但馬斯克表示 SEC 和解後仍未結束對其在推特上發文的監督，並稱該機構一直在「騷擾」他。

馬斯克 440 億美元的推特收購案到目前為止已暫停推進，不過推特同日表示交易按照協議價格與條款進行，在獲得股東批准後預估在今年完成。

投資人出於對馬斯克放棄收購的擔憂不斷在拋售推特股票，而且一旦馬斯克放棄收購，還須付出 10 億美元的分手費。推特股價自馬斯克公布 9% 持股以來已幾乎吐光所有漲幅。

截稿前，推特 (TWTR-US) 上漲 2.06%，每股暫報 38.16 美元，市值報 291.76 億美元。