SpaceX星鏈全球用戶已超過40萬 兩個月增6成

低軌衛星巨擘 SpaceX 在最新文件中揭露，星鏈 (Starlink) 網路服務的全球用戶已超越 40 萬，比兩個月前公布的 25 萬人成長 60%，顯示全球首富馬斯克的太空事業訂閱用戶持續穩定成長。

根據 SpaceX 向聯邦通訊委員會 (FCC) 呈報的文件，星鏈目前擁有約 40 萬訂閱用戶，該公司 3 月曾表示約有 25 萬訂閱用戶，今年初則為 14.5 萬戶。這些數字包含個人和企業用戶。

SpaceX 的星鏈技術透過低軌衛星群，向全世界提供高速網路服務，比起傳統的衛星網路服務，訊號覆蓋範圍更大、速度更快。

星鏈已在全美 48 州提供服務，至今也供應 36 國，目標明年在亞洲、非洲和中東地區拓展版圖。官網地圖顯示，僅少數國家目前未被列入「即將提供服務」名單，包括北韓、中國、俄羅斯、白俄羅斯、阿富汗、伊朗、敘利亞、古巴、委內瑞拉。

為了支持全球網路運作，星鏈迄今共發射約 2500 枚衛星，該公司也把觸角延伸到機上 Wi-Fi 市場，已與夏威夷航空、JSX 簽約，接下來只要主管機關批准，可在大約一年內為商業飛機提供網路服務。

SpaceX 日前舉辦新一輪融資，知情人士透露至少募集到 15 億美元，使估值攀升到 1250 億美元，為美國身價最高的新創公司。SpaceX 還提議向現有股東購買股票，意味著現任和前任員工有機會將手中持股套現。

不過馬斯克和 SpaceX 正面臨新爭議。媒體上周披露，SpaceX 曾在 2018 年支付 25 萬美元給身分未曝光的乘客，以針對馬斯克涉及的性騷擾達成和解。馬斯克推文表示，這些指控子虛烏有。