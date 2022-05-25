虧大了！馬斯克收購推特 自賺11億美元到虧4,000萬美元

Snap(SNAP-US) 下調財測颳起美股大風，靠廣告業務支撐的公司股價受重創，其中包括馬斯克 (Elon Musk) 將收購的社交媒體巨頭推特 (TWTR-US)，短短 4 周內馬斯克從這筆交易能賺得的 11 億美元收益就此蒸發。

推特周二下跌 5.55% 至 35.76 美元，為 3 月 16 日以後最低收盤價，而自 4 月 25 日以來，推特已下跌 31.1%。該日收在 51.70 美元，為推特同意馬斯克以每股 54.20 美元收購的時間點。

根據特斯拉 (TSLA-US) 4 月 5 日向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的 13D 文件顯示，特斯拉執行長兼太空公司 SpaceX 創辦人馬斯克以加權均價 36.157 美元買下 7,312 萬股推特股份，即 9.1% 股權。

這意味著現行股價已較當初馬斯克的收購價下跌 1.5%，馬斯克這筆投資現虧 4,070 萬美元，但以 4 月 25 日收盤 51.70 美元計算，當初馬斯克收購可賺 11.4 億美元。

有一點得記著，推特收購交易附帶一條 10 億美元分手費規定，若馬斯克無法融資完成收購推特，將須支付推特 10 億美元的「分手費」，反之，推特仍能接受第三方競購或是拒絕馬斯克收購，但推特也須支付馬斯克「分手費」。

推特今年迄今股價已下跌 17.6%，特斯拉則重挫 40.8%，同期 S&P 500 指數則下跌 17.5%。