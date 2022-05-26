Fed 5月會議紀錄：6、7月將各升2碼 積極升息帶來政策彈性

美國聯準會 (Fed) 周三 (25 日) 公布的 5 月 3 到 4 日會議紀錄顯示，「大多數」與會官員支持 6、7 月再分別升息 2 碼 (50 個基點)，延續 5 月的升息幅度，以便為今年下半年預留政策調整的彈性空間。

Fed 官員正試圖不引發經濟衰退的狀況下，引導 40 年來最火熱的通膨降溫。會議紀錄顯示，決策官員 5 月不僅全數無異議通過升息 2 碼，大多數官員還支持在至少接下來兩次會議分別再調升 2 碼，因為抗通膨這一仗還沒打完。

根據會議紀錄，「大多數與會者認為，在未來兩次會議調升 50 個基點可能是合適的。許多與會者認為，加速撤出貨幣寬鬆能替委員會預留今年稍晚的彈性空間，以評估政策緊縮的效應，和經濟情勢允許政策調整的程度。」

此外，決策官員討論升息到足以限制經濟成長的可能性，「與會官員研判，迅速邁向更中性政策是重要的。與會者也提到，採取限制性政策立場可能是合適的，一切取決於經濟展望變化和其面臨的風險。」

會議紀錄公布後，美股上漲，美債殖利率震盪、美元回吐漲幅。交易員仍預期未來兩次會議共將升息 100 個基點。

Fed 主席鮑爾已透過近期的公開談話，清楚傳達他支持在 6 月和 7 月各升息 2 碼。

貝萊德美洲固定收益部門主管 Bob Miller 指出，這份會議紀錄顯示 7 月會議將是重要的轉捩點，屆時將需觀察通膨軌跡和勞動力市場的情況。「如果這些情況改善，Fed 將獲得一些喘息空間，改採比較和緩的升息步調，否則他們將更依賴經濟情勢。」

美銀全球經濟研究部門主管 Ethan Harris 說：「決策委員之間沒有歧見，這不令人意外，真正的問題在後面：進入秋天之後，他們將需要決定要放慢步調或暫時停下腳步。我認為 Fed 必須冒著經濟衰退的風險。」

5 月會議後，金融市場因為投資人擔憂經濟衰退而劇烈震盪。會議紀錄顯示，與會官員關注金融情勢，擔心貨幣緊縮會讓公債和大宗商品市場都陷入不穩定，但仍矢言升息和縮減資產負債表。

Fed 偏好的指標顯示，美國通膨率已是目標值的超過三倍水準，一些官員認為數據顯示通膨可能不會再繼續惡化，但他們也同意現在就認定通膨觸頂還太早。

Fed 決策官員 5 月開會已敲定縮表計畫，讓借貸成本面臨更大的上升壓力。根據計畫內容，從 6 月 1 日起，每月將減少 475 億美元 (300 億美元公債和 175 億美元抵押擔保證券)，到 9 月減幅擴大為每月 950 億美元 (600 億美元公債和 350 億美元抵押擔保證券)。