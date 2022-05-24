Fed鴿派官員暗示9月可能暫緩升息 以評估政策影響

立場一向偏鴿派的亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 表示，聯準會 (Fed)6 月和 7 月分別升息 50 個基點 (2 碼) 之後，將評估經濟和通膨面的影響，但若在下一場 9 月的會議中暫緩升息，也算合情合理。

波斯提克周一 (23 日) 表示，夏天過後，Fed 政策對經濟和通膨的影響會更快速顯現，因此若 9 月暫緩升息是說得通的。他今年無投票權，但仍會出席 FOMC 會議和參加討論。

這番話可說是 Fed 眾官員迄今最公開的暗示，意味著 Fed 可能最快 9 月暫停升息，以評估通膨是否已經取得足夠進展、或經濟疲軟到一個程度。

此外，今年有投票權的官員喬治 (Esther Goerge) 同日表示，8 月之前將把利率升到 2%，接下來要觀察通膨情勢。Fed 首要目標仍是讓通膨回到 2% 目標，但升息只能減緩需求，無法影響供應面，而牽動貨幣政策前景的力量很多，需要持續審慎地監控。

喬治今年為聯邦公開市場委員會 (FOMC) 輪值投票委員，政策立場長期偏鷹派，但最近轉趨中立。

為了對抗 40 年來最火熱的通膨，Fed 主席鮑爾暗示 6 月和 7 月會分別升息 2 碼，目前看來此政策獲得鷹派和鴿派一致支持，但之後的路徑可能需要觀察通膨情勢演變。

聯邦資金利率目標區間在 5 月升息後介於 0.75% 至 1%，投資人預期 Fed 今年會持續升息，到年底可能升到 2.75% 至 3%，甚至有官員呼籲應大幅升到 3.5%，意味著 6 月起到年底每次開會都升息 2 碼。

波斯提克預測的升幅較小，認為到今年年底只會升到 2.5%。

他認為，升息的影響可能在未來幾周更快速浮現，例如隨著抵押貸款升高，房地產潛在買家會打退堂鼓，家庭和企業也會因為經濟展望轉淡而謹慎支出。

他說：「Fed 的挑戰就像走在刀鋒上，不願升息升得太高引發經濟衰退，但仍要確保政策足以壓制物價上漲的壓力。」