〈財報〉輝達財報佳 但俄烏戰事、封城拖累Q2營收前景 盤後大跌10%

輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 周三 (25 日) 盤後公布最新財報，強勁的資料中心和遊戲需求，助 Q1 營收創下新高，但受俄烏戰事和上海封城拖累，Q2 營收展望遜於分析師預期，盤後股價大跌 10%，AMD(AMD-US) 等晶片商也跟著下挫。

輝達周三收盤上漲 5.08%，收報每股 169.75 美元。在公布遜於預期的營收前景後，盤後股價一度重挫 10%，隨後跌勢收斂，截稿前仍跌近 7%。

AMD(AMD-US)、美光 (MU-US)、威騰 (WDC-US)、Marvell(MRVL-US) 等晶片商也跟著下挫。

FY2023 Q2 財測

營收：81 億美元，上下浮動 2%，Refinitiv IBES 預期為 84.5 億美元

(Non-GAAP) 毛利率：67.1%，上下浮動 50 個基點

輝達 3 月時宣布停止對俄羅斯的產品銷售，同時間，中國厲行清零策略導致的停工問題，為本季營收前景帶來壓力，該公司預料，俄烏衝突和中國封城將使 Q2 營收損少約 5 億美元。

財務長 Colette Kress 在電話會議上表示，中國和俄羅斯的遊戲業務營收大約損失 4 億美元，俄羅斯的資料中心營收損失約 1 億美元。

Q1(截至 5/1) 基於 Non-GAAP 財報關鍵數據

營收：82.9 億美元，年增 46%，Refinitiv 預期為 81.1 億美元

毛利率：67.1%，去年同期為 66.2%

淨利：34.4 億美元，年增 49%

稀釋後 EPS：1.36 美元，年增 49%，Refinitiv 預期為 1.29 美元

(圖：輝達財報)

部門營收表現

資料中心：37.5 億美元，年增 83%

遊戲：36.2 億美元，年增 31%

專業視覺化：6.2 億美元，年增 67%

車用和機器人：1.4 億美元，年減 10%

輝達 Q1 營收續強，年增 46% 至 82.9 億美元，創下新高，資料中心和遊戲業務依然是貢獻主力，營收分別達 37.5 億美元和 36.2 億美元，同步締造歷史紀錄。

規模較小的業務表現喜憂參半，專業視覺化營收年增 67% 至 6.2 億美元，車用營收年減 10% 至 1.4 億美元。

輝達表示，上季遊戲業務增長是由筆電顯卡和遊戲主機晶片所推動。

隨著遊戲主機的顯卡庫存恢復正常，缺貨情況緩解，輝達預期，本季遊戲營收將以雙位數百分比下滑，約降逾 10%。

輝達 Q1 庫藏股回購和股利發放共計花費 21 億美元，並宣布，董事會已授權在明年底前額外回購 150 億美元的庫藏股。

此外，與 IC 大廠 Arm 的併購案破局後，輝達支付了 13.5 億美元的分手費，按 GAAP 計算，這對 EPS 產生 52 美分的影響。

市場分析

Edward Jones 分析師 Logan Purk 表示，輝達盤後股價修正，是對無法控制的地緣政治因素所產生的過度反應，並非需求環境疲軟。

有專家認為，在通膨高漲的環境之下，繪圖晶片價格疲軟和可自由支配支出下滑，可能為輝達的遊戲業務帶來壓力。