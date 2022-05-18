〈財報〉Target上季獲利遭成本、庫存和降價重擊 盤前股價重挫逾20%

Target (TGT-US) 周三 (18 日) 公布的上季業績遠低於華爾街預期，因為高昂的運費、大幅的降價，以及從電視到自行車等非必需品的銷售低於預期。

股價在盤前交易中大跌約 22%。

以下是 Target 截至 4 月 30 日的第 1 財季與 Refinitiv 的普遍預期相比：

●調整後每股獲利 2.19 美元，低於預期的 3.07 美元

●營收 251.7 億美元，高於預期的 244.9 億美元

Target 以廉價時尚品牌的服裝、家居裝飾等而聞名，但其業績恰逢去年墊高的基期。一年前，購物者從紓困支票中獲得額外的資金，並在接種第一批新冠疫苗的同時展現出對採購的樂觀情緒。

與去年同期相比，銷售額的確有所增加。跟踪至少開業 13 個月的商店和線上銷售的關鍵指標可比銷售額，第 1 季成長 3.3%，高於華爾街預測的 0.8%。根據 StreetAccount 的估計，去年同期的可比銷售額成長 23%。Target 的店面及其官網流量成長了 3.9%。

即使如此，CEO 康奈爾 (Brian Cornell) 表示，該公司未能實現目標，因為其業績﹂伴隨著異常高昂的成本」，「雖然本季看到了健康的營收成長，但隨著時間的演進，獲利低於預期或打算達到的水平。」

在這些挑戰中，Target 表示，早到和遲到的庫存、配送中心的薪酬和員工人數增加，以及各種商品銷售看來與以前不同，都對獲利造成打擊。

Target 的業績也反映出沃爾瑪 (WMT-US) 的上季業績表現。沃爾瑪周二 (17 日) 發布的財報也未達獲利預期，原因在於更高的庫存和眾多的成本壓力。沃爾瑪股價周二下跌超過 11%，觸及 52 周低點。

Target 重申其營收預測，預估今年及以後實現中個位數成長。但沒有提供每股獲利估計。

塔吉特上本淨利從去年同期的 21 億美元或每股 4.17 美元，降至 10.1 億美元或每股 2.16 美元。不計項目，每股獲利 2.19 美元，比 Refinitiv 調查分析師預期的 3.07 美元低 88 美分。

調整後每股獲利急劇下降，較去年同期下降近 41%。

總營收從一年前的 242 億美元增至 251.7 億美元，高於分析師預期的 244.9 億美元。

雖然 Target 和沃爾瑪獲利都低於預期，但它們對美國消費者的看法存在分歧。

沃爾瑪財務長比格斯 (Brett Biggs) 表示，該零售商已經看到有些預算緊張的顧客轉而購買熟食肉類，並購買半加侖牛奶而非一整加侖。他說，其他人也正在尋找新的遊戲機和露台套裝。

與此同時，Target CEO 康奈爾在財報電話會議上表示，該公司認為消費者支出十分健康，但生活和消費方式不同，且恢復了一些疫情前的習慣。

例如，康奈爾表示，玩具銷售在第 1 季表現出色，並隨著家庭逐漸恢復大型兒童生日派對而以高個位數成長。他說，行李箱銷售額增加超過 50%。

他說，另一方面，隨著消費者將支出轉向預訂旅遊和購買餐廳禮卡等體驗型購買，電視、廚房用具和自行車等商品的銷量下降。

然而，康奈爾警告，成本壓力「短期內將持續存在」，且其中一些超出公司的控制範圍。根據美國汽車協會 (AAA) 的數據，其中一個因素就是汽油價格，周二全美平均水平達到每加侖 4.523 美元。

不過，他說，它將繼續投資這項業務，開設新店，並表示 Target 的長期發展軌跡保持不變。

由於通膨率處於近 40 年來高點，財務長菲德爾克 (Michael Fiddelke) 在電話會議上表示，該公司將專注於提供平價產品，即使這意味著吸收部分成本。他說，提高價格「仍然是我們最不得已的作法」。

他說，「過去的幾年中，我們在價格方面的投資贏得如此多消費者的信任，我們不打算在當前環境下改弦易張。」

截至周二收盤，Target 股價今年以來下跌約 7%。周二收於 215.28 美元，市值達到 99.82 美元。