〈財報〉Target上季及去年獲利創紀錄 但對第1季業績示警

由於消費者繼續在通膨環境下採購服裝和食品，Target (TGT-US) 周二 (1 日) 公布的第 4 季獲利輕鬆超過分析師的預期。

Target 總裁兼 CEO Brian Cornell 在財報聲明中表示：「我們強勁的第 4 季業績為 2021 年創紀錄的成長奠定了基礎，加強了我們商業模式的持久性以及對長期獲利成長的信心。」

但在向分析師展示其長期前景之際，Target 也對第 1 季營業獲利率提出警告。

Target 財報重點如下：

●第 4 季銷售額 309.9 億美元，與分析師估計的 311.6 億美元基本一致。

●第 4 季可比店面銷售額成長 8.9%，網路可比銷售額成長 9.2%，都較去年同期有所增加。

●第 4 季毛利率為 25.7%，高於分析師預測的 25.3%。

●第 4 季度營業獲利率為 6.8%，高於預期的 6%。

Target 第 4 季調整後每股獲利 3.19 美元，超出預期的 2.88 美元。該公司在第 4 季回購了 23 億美元的股票，有效提高了每股獲利。該公司表示，已註銷了 970 萬股股票。

Target 預估 2022 年每股獲利將以「高個位數百分比」成長。假設較 2021 年調整後數字成長 8%，則 2022 年的每股獲利將達到 14.64 美元。華爾街分析師的預測值為每股 13.31 美元。

財報中一些較不利的數據如下：

●第 4 季可比銷售額成長 8.9%，低於 10.4% 的預期。

●第 4 季毛利率為 25.7%，較上年減少 110 個基點，「反映出由於公司配送中心薪酬和員工人數增加以及運費和商品成本增加，導致供應鏈成本增加的壓力。」

●第 1 季營業獲利率「遠低於」去年的 9.8%。華爾街分析師預計第 1 季營業獲利率為 8.22%。

●與 2021 年的 8.43% 相比，全年營業獲利率為「8% 或更高一些」。

Target 預測未來將編列 40 億至 50 億美元的「長期」年度資本支出支出。該公司 2021 年的資本支出達 35 億美元。華爾街預估其未來 3 年每年資本支出規模達 40 億美元。