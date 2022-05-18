IATA：航空旅遊強勁復甦 惟亞洲市場明顯落後

國際航空運輸協會 (IATA) 的數據顯示，今年以來，國際航空旅遊持續強勁復甦，但亞太地區「明顯落後」，相較於 2019 年仍有很大差距。

IATA 總裁 Willie Walsh 表示，去年的國際旅遊需求僅有 2019 年的 25%。不過到了今年第一季，全球旅遊需求已回升至 2019 年的 42%。部分市場的增長率非常強勁，包含美國、歐洲、拉丁美洲市場，需求都達到了 2019 年的 60% 左右。

相比之下，亞洲的國際航空旅遊需求僅有 2019 年的 13% 左右，主因是中國清零政策及相關的防疫封鎖措施，限制國際航班入境，拖累亞太地區復甦。

隨著各國政府持續放寬防疫封鎖限制，過去 2 年各國被壓抑的需求逐漸釋放。Walsh 表示，儘管俄烏戰爭持續並且主要航空市場中國繼續受到防疫封鎖限制，但總體航空客運量的增長速度快於預期。

「我們看到非常強勁的訂位量。與我交談的所有航空公司執行長都預估，不僅年終旅行的需求良好，而且他們也看好全年需求。」Walsh 說。

Walsh 也表示，儘管油價飆升可能導致票價上漲 10%，但到目前為止，高油價和勞動力短缺造成的旅行中斷並沒有使得旅行者卻步。他認為復甦動能將會在今年剩餘時間內持續強勁，並持續至 2023 年。

總體而言，航空業現在正朝著在 2023 年就會恢復至疫情前水準的情景發展，明年夏季預期將有強勁的表現。