亞馬遜推出新版本Fire 7平板電腦 起價60美元

亞馬遜 (AMZN-US) 周三 (18 日) 發布最新版本的 Fire 7 平板電腦。這款平板電腦售價 59.99 美元，比其前身略貴，但該公司承諾電池壽命更長。

亞馬遜的 Fire 平板電腦是蘋果 iPad 的平價替代品，但它對亞馬遜來說並不是一個巨大的業務，不像硬體之於蘋果。相反地，亞馬遜的硬體產品是作為進入亞馬遜服務生態系統的門戶，例如 Alexa 語音助手和音樂、書籍和應用程式。

上一個版本的 Fire 7 的電池續航時間不長，螢幕和鏡頭也不是很清晰。亞馬遜表示，新機型的電池續航時間延長了 40%，瀏覽時間長達 10 小時，但並未對螢幕或鏡頭進行任何改動。

亞馬遜表示，更新後的 Fire 7 處理器速度提高了 30%，這應該有助於更快的回應速度。其基本版擁有 16GB 的儲存空間，這對於大多數只需要平價平板電腦來瀏覽和下載一些電影的人來說可能還不錯，不過用戶也可以自行添加儲存卡來擴展儲存空間。它還將充電端口更換為更新和更常見的 USB-C 接口。

新的 Fire 7 將於周三開始接受預購，定 6 月 29 日開始發貨。它有黑色、牛仔布和玫瑰色，可搭配同色保護殼，每個售價 28.99 美元。

亞馬遜還推出新版本的 Fire 7 Kids，它附帶一個「兒童防護」外殼，有紅色、藍色或紫色，並附贈 Amazon Kids+ 使用一年。該設備的起價為 109.99 美元，也將於 6 月 29 日開始供貨。