〈台股盤前〉全球經濟局勢不穩 挑戰萬六關卡有壓力

美股周一科技股領跌，那斯達克與費城半導體指數接下挫逾 1%，台指期夜盤平盤作收，報 15919 點，市場預期，在高通膨、全球經濟活動放緩局勢下，多頭挑戰萬六關卡將面臨壓力。

美股四大指數僅道瓊收漲，道瓊上漲 26.76 點或 0.08%，收 32223.4 點；那指下跌 142.21 點或 1.2%，收 11662.79 點；標普 500 下跌 15.88 點或 0.39%，收 4008.01 點；費半下跌 50.3 點或 1.69%，收 2920.1 點。

現階段全球經濟不慎樂觀，中國疫情封控衝擊經濟，中國 4 月份零售年減 11.1%，跌至近 2 年低點；歐盟執委會也將歐元區 2022 年全年經濟成長率從 2 月預估的 4.0% 大幅下修至 2.7%。

聯準會官員指出，該行正在積極採取行動以降低過熱的通膨，預計明年通膨將大幅放緩，但預估緊縮政策將導致市場波動性變大，並促使債市流動性惡化。

市場消息方面，鴻海 (2317-TW) 集團正在淡出 LED 市場布局，除了不參選群創 (3481-TW) 今年董事會外，據 LED 封裝廠榮創 (3437-TW) 近期公告的董事候選人名單中，也赫然未見鴻海旗下投資公司寶鑫國際推派代表人，全數候選人皆是以自然人身份出任。

另一方面，彭博報導指出，美國商務部揪出洗產地的 8 家中國太陽能廠，將對隆基綠能、天合光能、晶科能源等廠商啟動調查，由於這些中企輸美規模龐大，一旦證實具洗產地之嫌，將導致供給出現龐大缺口，有利其他太陽能業者搶進。

另外，儘管上海分階段復工，並以公布第三波白名單企業，但外媒引述特斯拉一份內部備忘錄指出，上海超級工廠全面恢復至封控前水準 (日產量 2600 輛電動車) 將延後一周至 5 月 23 日。