不只群創！鴻海也退出榮創董事會

鴻海 (2317-TW) 持續進行投資架構調整，除了退出群創 (3481-TW) 董事會，也淡出 LED 市場布局，引起業界議論，根據 LED 封裝廠榮創 (3437-TW) 近期公告的董事候選人名單中，赫然未見鴻海旗下投資公司寶鑫國際推派代表人，全數候選人皆是以自然人身份出任。

根據目前榮創資料顯示，鴻海集團透過寶鑫國際投資，擁有榮創兩席法人董事，代表人分別是董事暨總經理黃郁良，以及董事張登凱，不過榮創今年公告的改選名單卻顯示，張登凱已改為用自然人身分擔任董事，至於黃郁良則未在提名名單上，也就是說，鴻海旗下寶鑫國際投資，已退出榮創董事會，改為單純投資持股關係。截至截稿前尚未取得榮創、鴻海回應。

榮創今年提名七席董事，其中原本是四席董事加上三席獨董，今年提名名單改為三席董事加上四席獨董，三席現任董事與三席獨立董事提名續任，董事包含榮創董事長方榮熙、董事莊宏仁、董事張登凱，獨立董事則包含留溪鶴、游象燉與杜武青，並新增一任王淑蘭。

面板大廠群創 (3481-TW) 近期公告董事候選人名單中，鴻海集團也未在董事會推派代表名單，此舉外界解讀鴻海是 19 年來首度撤出群創董事會，鴻海陸續退出面板、LED 布局，市場議論鴻海正在加速調整轉投資布局，強化汰弱留強。

榮創是鴻海集團過去 LED 布局的重要夥伴，鴻海為布局 Micro LED ，轉投資公司夏普 2017 年便攜手泛鴻海集團的群創、榮創等 3 家公司，收購研發 Micro LED 面板的美國新創公司 eLux。

除鴻海外，日本 LED 大廠日亞化也是榮創過去大股東，但日亞化已在 2019 年解除持股榮創。

榮創為國內 SMD LED 封裝廠，第一季營收 8.85 億元，季減 6.8%、年減 42.3%，毛利率 19.4%，季增 1.5 個百分點、年增 7.54 個百分點，營益率 4.07%，季減 0.61 個百分點，年增 2.01 個百分點，稅後純益 4756 萬元，季增 21.9%、年增 48.6%，每股純益 0.33 元。