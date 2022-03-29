中國太陽能廠利用東南亞「洗產地」？美商務部啟動調查

總部位於加州聖何西的太陽能電池板製造商 Auxin Solar 指控中國太陽能廠利用東南亞「洗產地」規避關稅，美國商務部週一 (28 日) 宣布將調查中國太陽能電池板製造商是否存在逃避關稅行為。

美國太陽能電池板製造商 Auxin Solar 2 月 8 日向美國商務部遞交請願書，要求美國商務部調查亞洲主要生產國家，包括馬來西亞、泰國、越南和柬埔寨進口的太陽能設備規避徵收關稅的措施。

Auxin Solar 指出，這些國家進口的太陽能設備使用來自中國的零組件，且製造商正在東南亞國家組裝設備，藉由「洗產地」規避中輸美太陽能產品的重稅。

美國商務部週一指出，Auxin 提供充足的資料，因此決定展開調查，將根據法例在 150 天內發表初步調查報告並作出初步決定，300 天之內將做出最終決定，但有可能延長 65 天。

Auxin Solar 執行長 Mamun Rashid 聲明指出，多年來，中國太陽能生產商一直拒絕在美國公平定價，並通過在不包括這些關稅的國家建立規避業務，持續以低於美國價格出售相關產品，公司感謝商務部官員體認到有必要調查這種無處不在的後門傾銷行為，以及這如何繼續損害美國太陽能生產商的利益。

整個調查時長可能長達一年，並可能最終對進口美國的太陽能面板組件徵收高達 250% 的關稅，美國商務部此舉對依賴廉價進口來降低成本的清潔能源項目開發商造成打擊，拖累美國清潔能源的成長。

太陽能行業協會 (SEIA) 主席 Abigail Ross Hopper 在一份聲明中說，在太陽能價格攀升、項目延誤和取消的情況下，商務部錯誤的決定將對美國太陽能市場產生毀滅性影響，將對太陽能產業產生寒蟬效應。」

美國清潔能源協會 (American Clean Power Association) 執行長 Heather Zicha 抨擊：「美商務部今日的決定表明，拜登政府關於支持太陽能的言論就是一堆空話，如果拜登政府真的承諾打造清潔能源未來，就應該立即撤銷這一決定。」