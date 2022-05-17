〈台股盤中〉電子股馬力足 領軍指數大漲150點重返萬六

周一美股四大指數除道瓊以外全數收跌，不過，台股今 (17) 日在低接買盤進場下，仍舊電力十足，包括台積電、鴻海、聯發科三大電子權值股均上漲表態，推升大盤強漲超過 150 點、重返萬六，成交量估較昨日明顯收斂至 1800 億元。

台積電大漲近 2%，企圖挑戰月線 535 元，聯發科漲幅也超過 2%，攻克月線，鴻海也在盤上表現，其餘如台達電、聯電、日月光投控、欣興等，漲幅也都有 1% 以上，為大盤走勢增溫。

觀察資金流向，電子股成交比重已過半達 58%，航運則降至 13%，化學生技與醫療、金融保險分別為 6%、5%，若以漲跌幅來看，電子股因自低點反彈，漲幅高達 1.33%，表現最強勁，航運、金融保險類股則略微修正。

盤面今日仍聚焦半導體相關個股，如高速介面、矽智財 (IP) 兩大族群，包括威鋒電子、祥碩、創惟、譜瑞 - KY、鈺創、安格，還有力旺、晶心科、世芯 - KY 等，全面強勢表態，其中，威鋒電子更大漲 6% 以上，重回 300 元俱樂部。

展望台股後市，法人認為，由於國際股市尚未真正止穩，儘管電子權值有反彈現象，但因追價量能不足，短期恐仍呈現來回震盪格局，並以去年低點 15159 點作為支撐，密切觀察後續國際情勢變化。