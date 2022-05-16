外資大買晶圓代工、面板股 倒貨金融族群

台股今 (16) 日多空拉鋸下，終場上漲 68.5 點，收在 15901.04 點。外資敲進晶圓代工、面板族群，更連九買聯電、大買逾 11 萬張，也布局航空雙雄，資金持續撤出貨櫃三雄、代工廠，並大舉倒貨金融股。

觀察三大法人，外資反手賣超 16.72 億元，投信買超 9.1 億元，連 23 買，自營商賣超 8.66 億元，三大法人共賣超 16.27 億元。

期貨方面，外資回補空單 3018 口，空單未平倉口數降至 2540 口；投信回補空單 292 口，空單未平倉口數降至 10030 口；自營商則減持多單 1392 口，多單未平倉口數增至 12636 口。

外資今日大買電子權值股，買超晶圓代工族群聯電 4.1 萬張、力積電 9651 張、台積電 5359 張，面板雙雄群創 3.1 萬張、友達 1 萬張、彩晶逾 2000 張，其他電子股方面，元太、宏碁、南亞科、英業達、華邦電、金寶均獲敲進逾 2000 張。

傳產股方面，外資敲進航空雙雄長榮航 1.8 萬張、華航 3064 張，大同 1.4 萬張，華新逾 9000 張，裕隆超過 6000 張，東鹼、國際中橡、遠東新、興農也同獲青睞。

外資今日賣超標的集中航運、金融股，賣超貨櫃三雄長榮 1.3 萬張、陽明 1 萬張、萬海逾 2000 張，調節金融族群，大賣新光金 3.5 萬張、元大金 7987 張、富邦金 6899 張，開發金及兆豐金各超過 5000 張、台新金及第一金各逾 4000 張，永豐金 3495 張，臺企銀 2330 張。

代工廠同樣成外資提款標的，外資大賣廣達 1.2 萬張、佳世達及和碩各逾 3000 張，仁寶也將近 3000 張。

法人指出，目前台股技術面偏弱，加上仍有通膨、封城等不確定因素，持續影響市場資金動向與產業基本面，預估在美國聯準會加速升息、縮表態度未變前，大盤以區間震盪整理為主，短線可留意先前跌深且獲利持續成⻑的電子及傳產股。