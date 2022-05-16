特斯拉上海廠產量恢復計劃 至少再延一週

《路透社》報導，根據一份內部備忘錄，特斯拉 (TSLA-US) 上海廠的產能要恢復至封城前水準的計劃，至少已經延後了一週。

特斯拉最初的目標是從 5 月 16 日起，上海廠的產量就能回到防疫封控前的每日 2,600 輛。但是，根據最新的備忘錄顯示，上海廠本週仍維持一班制，日產量約為 1,200 輛，如今的目標是從 5 月 23 日起將產量提高至每日 2,600 輛。

一位知情人士表示，特斯拉仍面臨挑戰，該公司很難在「閉環」營運下將工人人數增加一倍。

目前，上海的公司只有在「閉環」營運的情況下才被准許復工。此外，由於上海及周邊地區的供應商工廠和物流尚未恢復正常，原物料供應也存在著不確定性。

特斯拉是上海第一批復工的「白名單」企業，但生產似乎仍因疫情遭遇亂流。JL Warren Capital 發布研究報告指出，特斯拉上海廠上周的產量減少，Model Y 產線有一部分暫時停工，和 Aptiv 工廠員工確診影響零件供應有關。

先前有報導指出，一艘載運著 4767 艘特斯拉電動車的貨船上週三 (11 日) 上午從上海南港碼頭出發前往斯洛維尼亞，是該廠自 4 月 19 日復工以來，首次恢復整船出口。

上海市副市長宗明周一 (16 日) 表示，預計 6 月 1 日至 6 月中下旬，在嚴格防範疫情反彈、風險可控的前提下，全面實施疫情防控常態化管理，全面恢復全市正常生產生活秩序。

中國乘聯會上週數據顯示，特斯拉中國 4 月產量達到達到 10,757 輛，但當月批發量僅有 1,512 輛，較 3 月下降 97.7%。