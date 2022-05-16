先前求親不成 捷藍航空對Spirit航空發起敵意收購

捷藍航空（JetBlue）周一（16 日）對廉航 Spirit Airlines 發起全現金敵意收購，先前 Spirit Airlines 曾拒絕捷藍航空每股 33 美元的收購邀約，稱獲得反壟斷機構批准的可能性很低，並選擇另一家 Frontier Airlines 提出的合併交易。

有知情人士稱，捷藍航空打算向 Spirit 股東發出收購要約，直接吸引他們，希望能迫使 Spirite 高層重回談判桌。與此同時，捷藍航空計劃敦促 Spirit 股東在 6 月 10 日投票反對 Spirit 與 Frontier 的合併計畫，以進一步動搖 Spirit 領導層。

知情人士也稱，捷藍航空將提出以每股 30 美元現金的價格收購 Spirit 股東手上的股份，但如果 Spirit 來到談判桌前並提供捷藍航空請求的數據，捷藍航空則將對以最初提議的每股 33 美元價格進行收購並持開放態度。

據報導，捷藍航空的收購要約定於周一生效，持續到 6 月 30 日，不過知情人士表示捷藍航空可能會延長期限，並開始與 Spirit 的部分股東會面。捷藍航空認為，收購 Spirit 有助其與美國四大航空公司──聯合航空 (UAL-US)、美國航空 (AAL-US)、達美航空 (DAL-US)、西南航空 (LUV-US) 競爭。

今年 2 月，Spirit 同意被另一家廉航 Frontier 收購，這項現金加股票的交易最初對 Spirit 的估值為 29 億美元。這兩家公司都是快速成長的小眾航空公司中一員，此類航空公司基本票價、行李等服務費用也較低，迎合那些精打細算的旅客需求。

截稿前，Frontier(ULCC-US) 和 Spirit(SAVE-US) 兩家公司對此並未回應置評請求，美股開盤前股價分別上漲 4.36% 與 17.79%，每股暫報 9.20 與 19.93 美元；捷藍航空 (JBLU-US) 則下跌 0.8%，每股暫報 9.98 美元。