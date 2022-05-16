防疫封控嚴重打擊產出和消費 中國經濟4月急速萎縮

中國經濟 4 月份出現萎縮，工業和消費觸及 2020 年初以來最弱，為防疫實施的超嚴格「動態清零」措施，擾亂了經濟活動並導致消費減少。

經濟形勢惡化之際，中央當局已針對數十個中國城市實施全部或部分封鎖，其中包括金融之都上海，自 3 月下旬以來，上海超過 2500 萬居民受到嚴格限制。

國家統計局周一 (16 日) 公布數據顯示，由於上千萬人被限制在家中，4 月零售額年減 11.1%，遠低於 3 月份 3.5% 的萎縮，也是自 2020 年 3 月以來的最大跌幅。

4 月份工業增加值年減 2.9%，創下 2020 年 2 月以來的最大降幅，也遠低於經濟學家成長 0.5% 的預估中值，而 3 月份為增長 5.0%。城鎮調查失業率攀升至 6.1%，高於 6% 的預期。

政府嚴格的疫情防控措施令中國經濟遭受了巨大損失。儘管與之前的病毒株相比，Omicron 超強的傳播力，加大了城市反覆封控和開放的風險，但北京中央高層在疫情防控上，一直堅持著動態清零的政策。

國家統計局強調，4 月份疫情對經濟運行造成較大衝擊，但這種影響是短期的，「隨著疫情防控取得階段性成效，穩定經濟政策措施持續顯效，經濟運行有望逐步復甦。」

法國外貿銀行駐香港首席亞太經濟學家 Alicia García-Herrero 認為，數據可能只是經濟衰退的開始，鑑於 5 月份繼續實施防疫限制，本月的數據也不會很好。另一方面，隨著 4 月份失業率上升至 6.1%，預計會有更多的救助政策，來支持作為重要就業樞紐的私營和小型企業。

García-Herrero 表示，糟糕的經濟數據將給中國人民銀行帶來壓力，要求其降低利率以支持經濟增長。

當地時間 10:32，滬深 300 指數下跌 0.5%。在岸人民幣基本持平，報 1 美元兌 6.7936 元。10 年期公債殖利率上升 1 個基點至 2.83%。