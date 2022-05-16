鉅亨美股雷達：本週聚焦經濟數據及Fed官員談話 特斯拉上海廠復工推遲一週

美股重要看點：

本週美國零售商、中概股將陸續公布財報。今日紐約 Fed 總裁威廉斯 (John Williams) 將發表談話。美國 10 年期公債殖利率來到 2.933%，美股期貨週一 (16 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.11%，標普 500 期貨跌 0.31%，那斯達克 100 期貨跌 0.54%。

紐約 Fed 主席威廉斯將於美東時間上午 8 點 55 分在抵押銀行家協會二級和資本市場會議暨博覽會上發表講話。

上週，美聯準會主席鮑爾表示，抑制通膨是首要任務，他坦承升息勢必會「帶來一些痛苦」，但更糟糕的結果會是價格繼續飆升，因為物價的穩定是經濟的基石。

高盛 (Goldman Sachs) 前執行長 Lloyd Blankfein 在週日 (15 日) 表示，隨著美聯準會 (Fed) 持續升息以應對不斷上升的通膨，美國經濟正面臨很高的衰退風險。

美國銀行 (BofA) 的數據顯示，投資人資金持續流出所有資產類別，而且近期資金外流的情況持續加深。從歷史數據來看，標準普爾 500 指數距離關鍵支撐點還有近 14% 的下跌空間。

此外，根據美銀的數據，科技股剛遭遇了今年以來最大的單週資金流出，即使價格下跌，分析師認為，科技股在觸底前仍有下跌 10% 的風險。

不過，高盛集團 (Goldman Sachs) 首席股票策略師 Peter Oppenheimer 認為，是時候逢低買進。避險基金公司 Great Hill Capital 董事長 Thomas Hayes 也表示，包括英特爾 (INTC-US) 和思科 (CSCO-US) 在內的「老牌科技股」如今的本益比頗具吸引力。

BRI Wealth Management 執行長 Dan Boardman-Weston 表示，過去的一週非常殘酷，投資者情緒遭受打擊，尤其是在科技領域。在未來幾週到幾個月內，預期將會是一段艱難的時期。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 5 月紐約 Fed 製造業指數，預估 15.5，前值 24.6

重要個股動態：

《路透社》報導，根據一份內部備忘錄，特斯拉 (TSLA-US) 上海廠的產能要恢復至封城前水準的計劃，至少已經延後了一週。

特斯拉最初的目標是從 5 月 16 日起，上海廠的產量就能回到防疫封控前的每日 2,600 輛。但是，根據最新的備忘錄顯示，上海廠本週仍維持一班制，日產量約為 1,200 輛，如今的目標是從 5 月 23 日起將產量提高至每日 2,600 輛。

一位知情人士表示，特斯拉仍面臨挑戰，該公司很難在「閉環」營運下將工人人數增加一倍。