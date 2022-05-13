永豐：通膨離高點不遠 聯準會更鷹派可能性不大

美國聯準會 (Fed) 於 5 月的 FOMC 會議宣布升息 2 碼，並開始縮表，永豐金證券策略分析師陳泓睿今 (13) 日指出，通膨離高點可能已經不遠，而 Fed 更鷹派可能性不大，以 5 月 4 日 S&P500 指數收盤價與今年預估 EPS 計算，本益比回落至 18.7 倍，與公債殖利率相較，股價已不貴。

陳泓睿分析，這波升息縮表的主要壓力來自通膨，造成 4 月股市下挫、公債殖利率走高，而 5 月 FOMC 會議後，Fed 的升息和縮表路徑確定，Fed 主席鮑爾否定未來一次升息 3 碼的市場預測，顯示更強硬的鷹派政策可能性已不大。

另一方面，長期與美國 CPI 連動的美國生產者物價指數 (PPI)3 月年增率連續第 4 個月走平，顯示通膨可能離高點不遠，當通膨開始往下降，明年第二季美國的核心個人消費支出價格 (PCE) 可能緩步降至 2-2.5% 的 Fed 認定合理區間。

因此，陳泓睿認為，通膨若能在本季築頂反轉，第三季開始明顯下滑，聯準會最鷹派應該就是現在。

由於過去 1 個月股債市明顯回檔，以 5 月 4 日 S&P500 指數收盤價與今年預估 EPS 計算，本益比已回落至 18.7 倍，建議積極型的投資人可留意有對應 ETF 的美股四大指數後續變化，同時，1992 年起 4 次升息循環期間全數正報酬的科技類股與工業類股也值得留意。

不過，近期市場波動較去年加大甚多， 2009-2019 年 S&P500 指數在沒有經濟衰退下因重大利空 5 次跌破年線，離年線的負乖離最大曾經到 15% 的水準，代表股市仍可能有下探空間，投資人要評估自身的風險接受度，慎選標的，以定期定額的方式分批進場較妥適。

而在債券市場方面，陳泓睿分析，美國十年期公債殖利率短短半年內從 1.3% 竄升至 3%，造成很多評級在 AA - 以上的公司債券價格崩跌，當不確定性消除，而公債殖利率往上空間有限時，這些優質公司債的價格會來到值得長期投資的價位，值得投資人留意。