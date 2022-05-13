MSCI指數權重二降一升 證交所：台股有穩健基本面撐腰

明晟 (MSCI) 公司公布本季相關指數調整，台股權重二降一升，證交所表示，調整前後的權重差距僅代表成分股變動後台股在調整基準日的權重變化，但不代表台股資金流向，台股仍有穩健的經濟基本面支撐。

根據 MSCI 公布調整結果，台股在全球標準型指數 (MSCI ACWI) 權重上升 0.01 百分點，新興市場指數 (MSCI EM) 與亞洲 (日本除外) 指數 (MSCI AC Asia exJapan) 權重皆下降，皆為 0.11 百分點，調整後權重分別為 1.71%、15.56% 及 17.90%。

證交所強調，台灣有良好的經濟基本面支撐，加上產業具競爭力，台股受到國內外資金青睞，市值持續增加，權重從 2019 年第三季的 10.71% 已穩健成長至本季之 15.56%。

證交所表示，雖然本季台股權重較前一季略為下滑，但上市公司表現仍亮眼，全體上市公司本年截至 4 月營收達 12.92 兆元，較去 (2021) 年同期增加 9.89%，持續呈現成長趨勢，可望為台股後勢帶來穩健動能。

證交所也說，將持續積極推動優質企業上市，提升公司治理並建立良好的投資環境，以持續吸引國內外資金投入台股，擴大我資本市場規模，並進一步提升國際競爭力。