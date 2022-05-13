一銀德國法蘭克福分行獲准設立 拚今年Q3開業營運

第一銀行今 (13) 日宣布，德國的法蘭克福分行獲德國聯邦金融監管局 (Bafin) 核准設立，是首家在德國設立分行的國銀，預計最快 2022 年第 3 季正式開業營運。

一銀表示，法蘭克福分行成立後，將成為一銀第 42 個海外據點，續居公股銀行之冠，未來法蘭克福分行將與倫敦分行攜手開拓歐陸市場，強化第一銀行歐洲區域布局，建構完整的金融服務網，提供客戶更優質服務。

一銀表示，選定德國當海外新據點，主要是看中德國位於歐洲中心，是歐洲最大經濟體，境內法蘭克福更是歐洲最重要之金融區之一，歐洲中央銀行、德國聯邦銀行及眾多國際知名金融機構皆設立於此。

在英國脫歐後，更是吸引不少世界級銀行進駐，如摩根大通集團 (JP Morgan)、花旗集團 (Citigroup)、高盛集團 (Goldman Sachs)、摩根士丹利 (Morgan Stanley)、渣打銀行 (Standard Chartered)、瑞士銀行 (UBS) 等外資銀行都已經決定或考慮擴大法蘭克福的營運，甚至規劃將歐盟總部改設於此。

一銀表示，德國為台商位於歐洲布局之良好選擇，主要以電子資訊科技產業為最大宗，其次為機械業，另有運輸交通業、生物科技業、食品業等，等法蘭克福分行開業後，可就近提供台商更便捷的金融服務，也可利用法蘭克福金融中心及交通樞紐優勢，拓展歐陸服務網絡，開拓聯貸及外匯交易商機。

一銀近年積極拓展海外據點，並透過全球布局擴增營運規模，帶動海外獲利動能上升，自 2020 年新冠肺炎疫情爆發後，雖受疫情影響新據點開展速度，第一銀行仍已增設 2 處海外據點，包括美國休士頓分行及美國子行聖馬特奧分行，德國法蘭克福分行開業後，海外將達 42 個據點。