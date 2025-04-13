白宮祭出關稅豁免 蘋果、輝達等科技巨頭暫獲喘息

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-04-13 07:00

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美國海關與邊境保護局於 11 日晚間發布的排除清單縮小了關稅的適用範圍，將這些產品從川普對中國徵收的 125% 關稅，以及對幾乎所有其他國家徵收的 10% 全球基本關稅中排除。

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此次關稅豁免涵蓋了智慧型手機、筆記型電腦、硬碟、電腦處理器和記憶體晶片以及平面顯示器。這些廣受歡迎的消費電子產品通常不在美國生產。

這項暫緩措施對消費者來說無疑是個好消息，一些人此前因擔心關稅會導致價格飆升，而瘋搶新款 iPhone 和其他設備。對於此前承諾巨額資金在美投資的主要科技公司來說，這也是一次重大勝利。川普的關稅擾亂了全球市場，引發了股市拋售，並迅速升級了與中國的貿易戰。

這項舉措是川普與中國衝突以來首次出現的重大緩和跡象，豁免追溯至 4 月 5 日。

根據蘭德公司中國研究中心副主任 Gerard DiPippo 彙編的美國官方 2024 年貿易統計數據，這些豁免涵蓋了近 3900 億美元的美國進口商品，其中包括來自中國的超過 1010 億美元。其中，與中國相關的最大類別是智慧型手機。2024 年，美國從中國進口了價值超過 410 億美元的智慧型手機，約占美國從中國進口總額的 9%。此外，電腦和類似設備也在此次豁免範圍內，美國在 2024 年進口了超過 360 億美元的這類產品。

DiPippo 表示，總體而言，這些豁免涵蓋了消費電子產品和半導體，約占 2024 年美國從中國進口總額的 22%。

他指出：「這是美國關稅壁壘上的一個大漏洞，將使蘋果等主要公司以及筆記型電腦和手機的消費者免受價格震盪的影響。但許多其他來自中國的消費品、中間產品和資本貨物仍然面臨高得令人望而卻步的美國關稅。這次豁免僅涵蓋了美國經濟的一個領域。」

白宮還發表了一份相應的備忘錄，表明豁免也擴及到小包裹貨件關稅的變更。川普此前已採取行動終止所謂的「微量豁免」(de minimis exemption)，首先從中國開始，這項豁免通常意味著價值 800 美元或以下的包裹無需繳納關稅。

白宮發言人 Karoline Leavitt 在一份聲明中表示：「川普總統已明確表示，美國不能依賴中國製造半導體、晶片、智慧型手機和筆記型電腦等關鍵技術。這就是為什麼總統已確保全球最大的科技公司在美國進行數兆美元的投資。」她表示，這些公司正「加緊將其製造業務遷回美國本土」。

這項舉措似乎也將這些產品排除在對其他國家 (包括三星電子總部所在地南韓) 徵收的 10% 全球基本關稅之外。