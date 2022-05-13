〈美股盤後〉道瓊連六黑 標普接近陷入熊市

美國週四 (12 日) 公布 4 月生產者價格指數 (PPI) 持續升溫，投資人擔憂居高不下的通膨將導致聯準會祭出更激進的緊縮政策，美元走強，美股早盤開低後震盪，雖有逢低買盤進駐但動力不足。

道瓊早盤一度翻紅後又轉黑，午盤崩逾 700 點，隨著聯準會官員「放鴿」，道瓊尾盤收斂跌勢，終場收跌逾 100 點 ，連續第六個交易日走低。標普收黑 0.13% 至 3,930.08 點，創 2022 年新低，較 52 週高點下跌逾 18%，更接近陷入熊市區域。那指與費半震盪收紅。

政經方面，美國參議院週四確認鮑爾連任聯準會主席，鮑爾週四重申，接下來兩次利率會議各升息 50 個基點是合適的。舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 週四表示，美國經濟仍有動能，就業市場仍然強勁，升息 50 個基點是相當合理的，此番鴿派言論稍加安撫市場情緒。

烏俄戰爭持續，歐盟開始考慮推遲制裁俄羅斯石油，主因是歐盟無法爭取匈牙利支持禁運。另外，芬蘭準備加入北約，俄羅斯威脅要報復，俄羅斯週三對 31 家歐美能源企業祭出報復性措施，對象包括 Yamal 天然氣管道波蘭段的業者，以及曾為俄國天然氣巨擘 Gazprom 在德國的子公司 Gazprom Germania。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.19 億例，死亡數突破 625 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 117 億劑疫苗。 北韓 12 日證實境內首起新冠病例，宣告全國將實施「最大緊急」隔離檢疫控制機制，13 日通報新增超過 1.8 萬例確診案例，死亡數 6 人。

週四 (12 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 5 大板塊收黑，公用事業、資訊科技和金融板塊表現不佳，醫療保健、非必需消費品和房地產板塊收紅。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王全數殞落。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.69%；Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 1.32%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.67%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.48%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.00%。

道瓊成分股漲跌互見。波音 (BA-US) 下跌 4.83%；美國運通 (AXP-US) 下跌 3.84%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 1.51%；家得寶 (HD-US) 上漲 2.38%；3M (MMM-US) 上漲 2.17%。

費半成分股逾半收高。Wolfspeed (WOLF-US) 大漲 6.05%； AMD (AMD-US) 跌 0.98%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.74%；高通 (QCOM-US) 跌 0.40%；英特爾 (INTC-US) 漲 0.023%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.73%；美光 (MU-US) 上漲 1.12%；德儀 (TXN-US) 漲 0.73%。

台股 ADR 漲跌不一。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.16%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.16%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.76%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.38%。

企業新聞

美國電動車新創公司 Rivian (RIVN-US) 奔漲 17.96% 至每股 24.30 美元。 Rivian 週三盤後公布 2022 會計年度第一季財報遜色，但燒錢速度較去年第 4 季和緩，且維持全年產量目標不變。

Lordstown Motors 週四狂飆 47.02% 至每股 2.22 美元。Fisker 暴漲 12.61% 至每股 9.33 美元。鴻海 (2317-TW) 12 日完成收購 Lordstown Motors (RIDE-US) 俄亥俄州廠房後，另一客戶 Fisker(FSR-US) 確認鴻海代工旗下的電動車款 PEAR 將在俄亥俄州生產，預計定價低於 2.99 萬美元，規劃年產 25 萬輛，2024 年量產。

相較於電動汽車股，傳統汽車股股週四普遍承壓，富國銀行將福特 (F-US) 和通用汽車 (GM-US) 股票評級從「增持」下調至「減持」後，福特下跌 3.04% 至每股 12.44 美元。通用汽車下跌 4.59% 至每股 35.56 美元，創 52 週新低。

市場波動中，迷因股週四驚人漲勢回歸，美國電子遊戲與產品銷售商 GameStop (GME-US) 飆漲 10.13% 至每股 89.57 美元。全球院線龍頭 AMC 娛樂 (AMC-US) 8.06% 至每股 11.20 美元。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.69% 至每股 142.56 美元 ，遭遇 20 個月來最大的 2 日拋售。蘋果週三將全球市值王的寶座，拱手讓給沙烏地阿美石油公司 (Saudi Aramco) 。

推特 (TWTR-US) 下滑 2.19% 至每股 45.08 美元，遠低於全球首富馬斯克每股 54.20 美元的收購價。推特執行長 Parag Agrawal 週四宣布凍結人事招聘與其他削減成本措施，反映出該公司在等待馬斯克斥資 440 億美元收購期間的不確定性。

經濟數據

美國上周 (截至 5/7) 初領失業金人數報 20.3 萬，預期 19.5 萬，前值 20.2 萬

美國上周 (截至 4/30) 續領失業金人數報 134.3 萬，預期 138 萬，前值 138.7 萬

美國 4 月 PPI 年增率報 11%，預期 10.7%，前值 11.5%

美國 4 月 PPI 月增率報 0.5%，預期 0.5%，前值 1.6%

美國 4 月核心 PPI 年增率報 8.8%，預期 8.9%，前值 9.6%

美國 4 月核心 PPI 月增率報 0.4%，預期 0.6%，前值 1.2%

華爾街分析

BlackRock 策略師 Karim Chedid 表示，市場研判經濟將轉向硬著陸，聯準會將進一步緊縮，長天期美債殖利率的下降表明增長預期已下降。

CFRA 投資策略師 Sam Stovall 指出，二次大戰以來出現的許多熊市都有四個共通點，包括聯準會利率緊縮週期、殖利率曲線倒掛、地緣政治緊張局勢和 12 個月內發生的經濟衰退。今年的問題是，經濟將陷入衰退嗎？在升息週期開始時，通膨率通常低於聯邦基金利率，而現在情況恰恰相反。

Nuveen 投資策略師 Brian Nick 預測，股市在相當長的一段時間內將難以反彈，因為聯準會將在整個夏季升息，然後才能重新評估其抗通膨計畫的效果。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主