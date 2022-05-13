市場擔心交易失敗 推特市值崩跌 較馬斯克出價低90億美元

隨著特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 追求收購推特，推特的股價卻不斷下滑，表明投資者擔心該交易最終難以實現。

推特 (TWTR-US) 已自 4 月下旬的今年高點下跌近 13%，推特周四 (12 日) 跌逾 2%，收每股 45.08 美元，遠低於馬斯克 4 月 27 日同意支付的每股 54.20 美元，兩者價差意味著超過 90 億美元市值流失。

儘管推特董事會已經批准該收購，但仍需要耗費數月的時間才會完成交易，且無法保證該交易最終一定會完成。

如果馬斯克不買走人，就必須支付 10 億美元的分手費，但這對身價超過 2200 億美元的特斯拉 (TSLA-US) 執行長來說應該只是九牛一毛。

Evercore ISI 分析師 Mark Mahaney 解讀推特股價走勢，他說：「有鑑於監管方面的挑戰，市場對實現此交易的信心略有下降。」

馬斯克在今年 4 月 4 日揭露，他在 3 月 14 日收購推特約 9.2% 股權，成為推特最大個人股東。但根據美國證券交易委員會 (SEC) 規定，投資者購買超過 5% 的公司股份，須在 10 天內向 SEC 提交表格，馬斯克卻未能趕在 3 月 24 日前揭露。

有投資人為此將馬斯克以延遲通報涉嫌不當獲利理由，告上法院。知情人士透露，SEC 正就馬斯克延遲通報一事展開調查。

除了 SEC 外，日前有外媒報導，美國聯邦貿易委員會（FTC）也在調查，馬斯克是否違反一項企業和個人必須向反壟斷執法機構通報某些大型交易的法規。然而，許多專家預料該交易不會引發反壟斷擔憂。

FTC 不會揭露進行中的調查，且 FTC 發言人拒絕發表評論。

推特股價下跌的三個理由

Wedbush 證券公司分析師 Dan Ives 預估，馬斯克完成收購推特交易的可能性達 90% 以上，但他認為推特股價因 3 件事情承壓。

其一，如果推特維持上市，其股價將只會估值在 20 多美元。第二，監管問題令該交易蒙上陰影。最後，馬斯克為該收購進行融資，部分是利用其特斯拉股票，這意味著風險和不確定性更大。

馬斯克可能正試圖解決融資問題。彭博周四報導，知情人士透露，馬斯克正在商談募集足夠的股權和優先股融資，從而不需要以特斯拉股票抵押而得的 62.5 億美元保證金貸款。

Ives 認為，此舉會讓華爾街信心提升，相信馬斯克不會只是上台演一齣戲，然後在特斯拉股票承受太高壓力時鞠躬下台，但他也預料未來還會有很多曲折和變數。

推特內部也可能採取措施鞏固其資產負債表，在通膨壓力施壓廣泛科技市場下，防止馬斯克扛不住壓力走人。推特周四證實暫停招聘，且 2 名高層也將離開公司，分別是消費者主管 Kayvon Beykpour 和營收產品主管 Bruce Falck。