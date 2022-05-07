美銀：標普500熊市平均跌幅約37% 估美股10月觸底

在高通膨、升息與俄烏危機等不確定性之下，今年美股走勢震盪，美國銀行 (BofA) 策略師按照歷史經驗計算出，標普 500 遁入熊市的平均跌幅為 37.3%，並預測美股將在 10 月觸底。

根據廣泛的熊市定義，當大盤指數或個股從近期高點下跌超過 20%，代表落入熊市。目前那指已自去年 11 月高點下跌 23%，符合熊市定義，標普 500 指數則自 1 月高點下跌 13.5%，按定義來看為跌入修正區。

然而，近來有關標普陷入熊市的辯論聲四起，部分策略師和市場觀察人士認為，標普 500 指數很快就會跌入熊市。

以 Michael Hartnett 為首美銀策略師根據歷史經驗，計算出一旦標普 500 真的落入熊市，平均跌幅與延續時間大概為何。他們發現，回顧過去 140 年以來的 19 個熊市，標普 500 指數平均下跌 37.3%，且平均持續時間為 289 天。

雖然過去表現難以作為判斷未來的依據，但美銀預期，當前熊市將在 10 月 19 日結束，屆時標普 500 指數將落在約 3,000 點，那斯達克綜合指數約 10,000 點。

截稿前，標普 500 指數周五收跌 0.57%，至 4,123.34 點，那指收跌 1.4%，至 12,144.66 點，代表兩者下跌空間分別還有 27% 和 17.7%。

策略師表示，好消息在於，許多個股走勢可能已經來到轉捩點，目前有 49% 的那指成分股從 52 周高點跌逾 50%，58% 的那指成分股跌逾 37.3%，其中有 77% 處於熊市，且他們認為熊市的持續時間往往較牛市更短。