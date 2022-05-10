詩肯Q1獲利創同期次高 EPS 1.59元 看好自住剛性需求

台灣連鎖家具龍頭詩肯 (6195-TW) 今 (10) 公布第一季財報，稅後純益 7968 萬元，年減 17.69%，每股純益 1.59 元，仍創下同期次高紀錄，展望今年，詩肯表示仍將持續展店腳步，看政府打炒房和升息腳步不至於影響自住剛性需求。

詩肯第一季合併營收 6.61 億元，年增 2.36%，營業毛利 3.77 億元，年減 1.03%，毛利率 57.03%，年減 1.95 個百分點，營業利益 1.01 億元，年減 14.85%，營益率 15.22%，年減 3.07 個百分點，稅後純益 7968 萬元，年減 17.69%，每股純益 1.59 元。

詩肯說明，第一季獲利較去年同期衰退，主要是因原物料和進口費用上漲，影響整體毛利率，再加上旗下新加坡 NOVA 的人力成本、行銷廣告等相關費用提高所致。

不過，詩肯認為，日前調漲部分產品價格後，將能緩解成本壓力，第二季獲利可望回穩。

詩肯今日也公布 4 月營收 2.08 億元，月增 14.38%，年增 12.73%，創同期新高，顯示雖 4 月以來疫情升溫，但國內消費力道仍有支撐。

詩肯指出，儘管確診數持續創高，但經濟活動仍維持正常運轉，零售消費動能並未衰退，期盼不久將來國人的消費信心能夠完全不受病毒影響。

對於央行 3 月升息 1 碼，且外界預期 6 月央行可能再度調整利率，詩肯則回應，對自住的剛性需求影響應不大。

截至 3 月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家和詩肯睡眠精品 3 品牌全台分別有 78、47、2 店，合計達 127 店。

展望後市，詩肯今年仍將持續展店腳步，5 月將進駐秀泰生活高雄岡山店，同時持續於全台北中南有展店計畫，與多家通路品牌洽談中。