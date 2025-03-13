〈房產〉央行金檢多達170次 看打炒房已有三大成效

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-13 01:05

‌



中央銀行總裁楊金龍將於今 (14) 日赴立院財委會進行業務報告，在最新出爐的書面報告中，楊金龍認為，央行實施信用管制措施三個目的，成效均逐漸顯現，包括 (1) 房市投機需求減少、(2) 無自用住宅者購屋貸款比率上升，以及 (3) 不動產貸款集中度及不動產貸款增幅均趨降；央行也統計，專案金檢次數已多達 170 次。

楊金龍指出，交易量縮，價格漲勢收斂，民眾看漲房價預期心理趨緩，央行觀察去年第四季信義房價指數由上季的年增率 12.5% 降至 10.4%，政大永慶房價指數由上季 10.4% 降至 5.8%。

‌



而第一季信義房屋「購屋意向調查」結果顯示，民眾看漲房價比率由上季 26% 降至 16%，連續二個季度下降。

第二，本國銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款比率由 2023 年 1 月底的 57.0%，升至 1 月底 61.5%。

第三，1 月底不動產貸款集中度由去年 6 月底 37.61% 的高點降至 37.12%，不動產貸款餘額、購置住宅貸款餘額、建築貸款餘額年增率分別自近期高點的 9 月底 9.4%、11.3%、10 月底 4.7%，降至 1 月底 8.3%、9.9%、3.7%。

楊金龍強調，央行積極透過專案金檢，督促金融機構落實不動產貸款規範，2021 年至今年 2 月底止，專案金檢次數共計 170 次。

對於未來的房市管控，楊金龍表示，將持續審視各銀行自主管理不動產貸款每季具體改善方案執行情形，並督促、道德勸說，同時，持續加強辦理專案檢查，要求銀行落實。