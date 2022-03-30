詩肯去年賺逾半個股本寫7年來新高 擬配息4.4元

國內連鎖家具龍頭詩肯 (6195-TW) 今 (30) 日公布去年財報，全年稅後純益 2.7 億元，年增 20.01%，創 7 年以來新高，每股純益 (EPS) 達 5.54 元，董事會也決議，擬配發每股現金股利 4.4 元，同為 7 年來新高，以今日收盤價 55.3 元計算，現金殖利率約 8%。

詩肯去年合併營收創新高達 23.75 億元，年增 12.08%，營業毛利 13.66 億元，年增 13.48%，毛利率 57.15%，年增 0.68 個百分點，營業利益 2.88 億元，年增 13.77%，營益率 12.03%，年增 0.17 百分點，稅後純益為 2.7 億元，年增 20.01%，每股純益 5.54 元。

詩肯去年第四季合併營收達 7.44 億元，年增 10%，營業毛利 4.2 億元，年增 9%，毛利率 56.46%，年減 0.55 個百分點，營業利益 0.96 億元，年減 20%，營益率 13.12%，年減 4.78 百分點，而稅後純益為 0.97 億元，年減 3.96%，每股純益 1.96 元，雖較去年同期略下滑，仍來到 3 個季度以來獲利新高。

詩肯表示，去年雖歷經三級警戒衝擊消費市場、物流塞車、原物料價格大幅上漲等因素，對營運造成相當大的壓力，所幸公司體質佳，加上已有 2020 年防疫經驗，不論是現金流和庫存均有充分準備，且政府第四季推出經濟振興措施，在五倍券效益挹注下，提升買氣。

儘管日前央行宣布升息 1 碼，政府積極打炒房，不過，詩肯認為，此對於自住需求的購屋行為並不會有太大影響，今年房市交易仍可望平穩上升，維持熱絡態勢，對家具業來說，成長動能不虞缺乏。

展望今年，詩肯強調，將會開發更多元產品，並增加供應商、加強供應鏈管理，而 3 月起已針對部分商品進行價格調整，可緩解成本、費用高漲的壓力，同時，近期也將配合各大商場檔期，進行一連串特賣會，預期可再拉抬一波業績。

詩肯近兩年陸續開出 2 家旗艦店，並透過異業結盟，開出多家量販型門市，效益顯現，因此，今年仍將持續展店腳步，預計 5 月進駐秀泰生活高雄岡山店，並和北中南多家通路品牌尚在洽談中，力拚再創營運高峰。