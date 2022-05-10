岱稜首季每股賺0.87元 創歷年同期新高

真空蒸鍍薄膜廠岱稜 (3303-TW) 今 (10) 日公佈第一季財報，每股純益 0.87 元，刷新歷年同期新高，每股純益為 10 年來單季第三高，在俄烏戰爭、疫情封城及通膨等不利因素衝擊下，第一季淡季表現亮麗。

岱稜主管表示，第一季毛利率 28.19%，季減 0.93%，年減 0.53%，主係第一季部分機台進行年度整修影響整體稼動，同時第一季歐元交易出貨比重大幅拉升，而近期歐元受烏俄戰爭影響相對疲軟所致，現階段已針對歐元報價的客戶啟動報價調整作相關因應。

外界擔心石油價格飆升及全球原物料齊漲，對生產成本造成不利影響，岱稜指出，截至目前均尚在可控制範圍內，因主要原物料 - 原膜價格受市場供需關係影響實際進貨價格波動並不大， 現階段副原料及溶劑價格漲勢雖較為明顯，惟對整體原物料成本影響不大。除了透過相關採購策略即時監控機動調整，同時透過新產線高速生產優勢，可望將整體單位生產成本做有效控制；客戶端之報價亦會適時配合匯率、成本甚至運費的波動變化做必要調整，將有助於整體毛利率的維持。

從岱稜近期營收表現可看見中美地區市場佈局持續發酵的成果，考量美東孫公司營運漸趨穩定，為讓財務結構更加健全，今日董事會也通過透過間接增資美金 350 萬，使其營運更佳穩定，強化美國市場銷售佈局及全力推廣 Univacco 品牌後能為集團挹注更多效益。

至於受新冠肺炎疫情影響而衍生的全球航運塞港缺櫃問題，目前除俄烏戰區外，其餘地區雖尚未完全緩解但出貨已漸趨順暢，而中國地區近期受疫情回溫陸續進行封城管制，目前物流影響尚在可彈性調控範圍，惟後續是否受衝擊則仍待觀察。目前整體接單能見度尚佳，期盼新冠肺炎疫情解封及烏俄戰事和平落幕，未來整體營運應可期待。