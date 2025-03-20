〈央行理監事會〉不再追擊推新打房手段 楊金龍：房市已開始反轉

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-20 18:15

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中央銀行今 (20) 日召開第一季理監事會議，並未加大對房市的選擇性信用管制措施，央行總裁楊金龍表示，「Mr.Surprise 可以除名了」，但直指，房市因為預期心理，已經開始反轉。

楊金龍說，不希望台灣房市硬著陸，發生如日本長達 30 年的通縮，或是中國現在面臨的房市問題，希望是軟著陸，而信用資源集中度 37.1% 還是太高。

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對於市場有一年以後是最適合買房子的時間點一說，楊金龍不予回應，而是強調，央行每一季都會去評估房市變化，主要就是希望信用資源不要太集中。