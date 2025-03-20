〈央行理監事會〉不再追擊推新打房手段 楊金龍：房市已開始反轉
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-20 18:15
中央銀行今 (20) 日召開第一季理監事會議，並未加大對房市的選擇性信用管制措施，央行總裁楊金龍表示，「Mr.Surprise 可以除名了」，但直指，房市因為預期心理，已經開始反轉。
楊金龍說，不希望台灣房市硬著陸，發生如日本長達 30 年的通縮，或是中國現在面臨的房市問題，希望是軟著陸，而信用資源集中度 37.1% 還是太高。
對於市場有一年以後是最適合買房子的時間點一說，楊金龍不予回應，而是強調，央行每一季都會去評估房市變化，主要就是希望信用資源不要太集中。
對於目前房市整體狀況，央行認為，受限不動產貸款成數下降、利率上升，民眾看漲房價預期心理趨緩，房市交易持續縮減，房價漲勢減緩，而本國銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款比率上升。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 房仲調查：近8成民眾認為最佳購屋時機是「這個時間」
- 北台灣房市急凍仍未回暖 住展風向球續亮衰退黃藍燈
- 〈央行理監事會〉利率政策沒有寬鬆條件 楊金龍：有點擔心川普的不可預測
- 電價喊漲恐「預防性升息」？楊金龍：電價影響CPI有限 主要看4大指標
上一篇
下一篇