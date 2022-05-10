〈美股熱門股〉Uber削減成本、放緩招聘 應對投資人情緒巨變

Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 周一（9 日）在給員工的電子郵件中表示，公司將削減支出並減少招聘，以應對投資人情緒的「巨變」。利空消息影響 Uber 盤中股價挫跌逾 10%。

截稿前，Uber(UBER-US) 盤中股價下跌 10.01%，每股暫報 23.46 美元，觸及 52 周新低，今年累計跌幅超過 40%。

Khosrowshahi 稱公司將削減行銷和獎勵措施支出，並對人員招聘持更為謹慎態度。他表示︰「很明顯，市場正在經歷翻天覆地的變化，我們需要做出相應的反應。」 並強調「公司在所有成本問題上的態度將更加強硬」。

在 Uber 繼續擴張之前必須確保經濟效益，將會裁減效率最低的行銷與獎勵支出。Khosrowshahi 說︰「我們服務於價值數百億美元的市場，但如果收入不能轉化為利潤，市場規模就無關緊要。」

Khosrowshahi 表示，Uber 現在將專注在自由現金流基礎上實現獲利，而非調整後 EBITDA，並稱公司在獲利能力方面取得重大進展，先前原本設定 2024 年調整後 EBITDA 達到 50 億美元的目標，但現在方向已經改變，把目標對準自由現金流且預料能迅速實現該目標。

此外，Uber 旗下的司機數量處於疫情後的高點，意味著不需要投入大量資金來吸引更多司機使用該平台。

人事招聘方面，Uber 是繼 Meta(FB-US)之後最新一家宣布將放緩員工招聘的公司。Meta 上周表示會根據業務需求及本財報期的費用指導，定期重新評估人才管道。考慮到成長緩慢，將相應放緩招聘計畫，先前羅賓漢 (HOOD-US) 也宣布將裁員約 9%。