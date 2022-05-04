〈財報〉 司機回流 Uber上季營收大增 但投資大幅虧損

Uber (UBER-US) 周三 (4 日) 公布財報，第 1 季營收有所增加，因為這家共乘車公司正從疫情低點中恢復過來，並且不必進行「重大」投資讓司機留在平台上。

不過該公司因投資而遭受巨大損失。Uber 的股價在周三盤前交易中上漲約 1%。

以下是關鍵數字：

●每股虧損 3.04 美元

●營收為 68.5 億美元，而 Refinitiv 分析師的調查估計為 61.3 億美元

Uber 預計第 2 季的總訂車金額將在 285 億美元至 295 億美元之間。此外，它預計調整後的 EBITDA 在 2.4 億美元至 2.7 億美元之間。

該公司第 1 季淨虧損 59 億美元，主要是由於其股權投資。調整後的 EBITDA 為 1.68 億美元，較去年同期增加 5.27 億美元。

Ubet 的營收同比增加 136% 至 69 億美元。

優步最大的業務部門在 2022 年第 1 季的表現如下：

●移動（總訂車量）：107 億美元，同比成長 58%

●外送（總訂單量）：139 億美元，同比成長 12%

在整個疫情期間，Uber 一直依賴於包括 Uber Eats 在內的外賣業務。然而，移動收入最終超過外送收入。其移動部門營收為 25.2 億美元，而外送為 25.1 億美元。營收不含總預訂量中的稅收、通行費和費用。

CEO Dara Khosrowshahi 在財報聲明中表示，4 月所有地區和叫車數的總預訂量都超過 2019 年的水平。

Uber 當季平台上出行次數為 17.1 億次，較去年同期增加 18%。月活躍平台消費者達到 1.15 億，同比增加 17%。當季司機和快遞員的總收入為 90 億美元，略低於第 4 季。

Uber 表示，其司機人數處於疫情後的高點。Khosrowshahi 在書面聲明中說，該公司預計這種情況將在沒有「大量擴大激勵投資」的情況下繼續下去。

自從疫情導致司機退出平台後，乘車共享公司一直苦於人力供需。包括 Uber 在內的公司不得不嚴重依賴激勵措施來吸引司機，因而侵蝕了其財務狀況。

最近幾個月，這種情況似乎趨於穩定，但烏克蘭戰爭導致燃料價格大幅上漲。分析師擔心業者被迫投入數百萬美元來留住司機。

司機激勵措施以及疲弱的財測，導致競爭對手 Lyft (LYFT-US) 的股價在周二 (3 日) 盤後延長交易中暴跌。Lyft 在分析師電話會議上表示，它將在下季擴大對司機補貼的投資，但它認為這將有助於「在更健康的市場中獲得回報」。