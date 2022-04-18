日本Uber Eats攜手樂天 將可使用樂天Pay電子支付服務

日本樂天集團 (Rakuten) 和 Uber Eats Japan 周一 (18 日) 宣布，「Uber Eats」在日本市場提供的線上購物外送服務，將可使用樂天的電子支付服務「樂天 Pay」。預計最晚 4 月底前，所有客戶都可在 Uber Eats 平台使用樂天 Pay。

依照樂天集團發出的新聞稿，未來客戶在 Uber Eats 購物時，只要選擇以樂天 Pay 支付款項，系統就會從和樂天 ID 綁定的信用卡來進行扣款；且在 Uber Eats 的消費也同樣可累積樂天點數，且樂天點數也可折抵 Uber Eats 消費。

另外在使用 Uber Eats 服務時，使用者也可使用樂天 ID 來進行系統登入；還有在註冊 Uber Eats 的新會員時，若使用樂天 ID 也會更加簡易。

兩家業者為紀念此次合作，將從 2022 年 4 月 27 日起推出期間限定的優惠活動，凡於活動期間加入 Uber Eats 的全新客戶，首次購物將可獲得 3000 日圓的折價券，以及可在第二次之後購物不限次數使用的最高可折抵 50% 費用的折價券等，還有最多可獲得 20% 的樂天點數；另外原有客戶在活動期間中，於 Uber Eats 購物也可獲得 3% 樂天點數。(各項活動限制以官方公告為準)