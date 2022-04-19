美國疫情趨緩 Uber宣布司機與乘客可不用戴口罩

隨美國疫情逐漸趨緩，Uber 周二（19 日）表示，公司已取消在美乘客與司機的強制口罩配戴要求，不過 Uber 也表示，如果有某些個人因素或所在地區屬高風險傳染地區，美國疾病管制與預防中心（CDC）仍建議配戴口罩。

Uber 還表示，出於個人或家庭健康狀況，仍有部分人認為配戴口罩更為安全，所以司機與乘客應尊重彼此偏好。不過 Uber 的 App 仍會要求乘客確認是否配戴口罩，對於美國解除強制口罩配戴令後為何還有此項提醒，Uber 發言人並未回應。

另一方面，Uber 的競爭對手 Lyft 是否也會跟進目前仍不清楚。

先前美國因疫情升溫，因此將強制佩戴口罩命令延長兩個星期，但佛州聯邦法院昨日裁決，口罩強制令違法須即刻撤銷。

裁決公布後，美國運輸安全管理局（TSA）表示將不再強制搭乘大眾交通運輸工具須配戴口罩，隨後美國境內各航空公司，包括美國航空、聯合航空和達美航空宣布乘客可自行決定是否佩戴口罩。美國鐵路公司（Amtrak）也跟進，但紐澤西交通（NJ Transit）和紐約大都會交通管理局則維持口罩強制令。

截稿前，Uber(UBER-US)早盤股價勁揚 4.15%，每股暫報 33.08 美元，Lyft(LYFT-US)上漲 3.58%，每股暫報 35.85 美元，美國航空 (AAL-US)、聯合航空(UAL-US)、達美航空(DAL-US) 漲逾 3%。