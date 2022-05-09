〈財報〉Lordstown未如市場預料燒錢 但仍面臨供應鏈困境 股價跌近12%

電動車新創公司 Lordstown 周一（9 日）美股開盤前公布 2022 會計年度第一季財報，儘管虧損優於市場預期，但面對供應鏈問題前景困難重重且與鴻海協議仍懸而未決，早盤股價下跌近 12%。不過 Lordstown 仍維持旗下電動皮卡 Endurance 生產時間表，預估第三季開始生產與交車。

截稿前，Lordstown(RIDE-US) 股價下跌 11.78%，每股暫報 1.69 美元，市值約 3 億美元，較美股開盤前 15% 跌幅有所收斂。Lordstown 股價今年迄今已下跌約 45%，目前股價較先前每股近 32 美元高點下跌約 94%。

Lordstown 第一季（截至 3/31）虧損 0.46 美元，略優於華爾街預期的虧損 0.45 美元，現金消耗約為 9,100 萬美元，少於 FactSet 分析師預估的 1.4 億美元。

由於 Lordstown 尚未銷售產品，因此上季的虧損影響不大，而且使用比預期更少的現金是好個消息，電動車推出也在按照計畫進行。

該公司執行長 Daniel Ninivaggi 稱，儘管供應鏈面臨前所未有的挑戰，但第一季在推出電動皮卡 Endurance 方面取得重大進展，目前公司首要任務是順利把車交付到客戶手上。Lordstown 維持旗下電動皮卡 Endurance 的生產時間表，預估第三季開始生產與交車。

與鴻海協議仍懸而未決

至於與鴻海 (2317-TW) 的協議，Ninivaggi 表示將雙方將密切合作，完成這項懸而未決的交易，並加強 Lordstown 在製造與產品開發方面的合作夥伴關係。

Lordstown 上季末持有 2.04 億美元現金，公司帳面上也有負債，外媒報導稱其很快就會需要更多資金。Lordstown 先前將廠房出售給鴻海以獲資金，稱這是公司策略，但雙方之間的製造代工協議至今仍未取得共識，並將廠房購買與產品共同開發協議截止日期，從 4 月 30 日延長至 5 月 14 日。