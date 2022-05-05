獲利才是王道 Uber、Lyft營收亮眼股價卻大跌 成長股不再香

兩大共享乘車公司 Uber (UBER-US) 和 Lyft (LYFT-US) 周三 (4 日) 都發布優於預期的業績，但股價卻雙雙大跌。

Uber 第一季營收較去年同期成長 136%，且調整後 EBITDA 高於預期；Lyft 也公布第一季營收年增 44% ，EBITDA 也打敗預期共識。

然而，財報發布後 Uber 一度大跌多達 11%，最終收低 4.65%，而 Lyft 則一度重挫 34%，最終跌幅收斂至 29%。

市場最初的反應更凸顯不惜一切代價、沒有強大獲利能力的老舊成長方式已經不受投資者青睞。Uber 和 Lyft 雖然營收成長強勁，但純益基本上卻仍處於虧損。

Lyft 股價受創更大，因為該公司發布的第二季調整後 EBITDA 預測範圍遠低於華爾街的共識，Uber 提供的第二季 EBITDA 預測範圍好歹略高於分析師預期。

然而，相較 Uber 龐大的 510 億美元市值，以及 Lyft 70 億美元的規模，兩家這樣的 EBITDA 數字仍然微不足道。

科技界大老也提醒企業和投資者注意估值市場環境的變化。亞馬遜創始人貝佐斯 (Jeff Bezos) 上周末警告，科技股牛市結束時，「所受到的教訓可能很痛苦。」這是貝佐斯對長期創投家 Bill Gurley 的回應。Gurley 說，科技股估值已經轉向更保守、基於獲利的測量基準，不再看前幾年的原始營收倍數。

兩家公司面臨的另一個大問題是，Fed 正在實施更強硬的貨幣政策對抗通膨，意味著利率將持續上升，高成長的科技股對升息尤其敏感，因為升息會讓他們未來收益的價值下降，而成長股大部分價值來自遠期獲利流量。

針對此點，Uber 發言人以執行長 Dara Khosrowshahi 的預備講稿回應，稱已意識到市場更加關注獲利成長，相信 Uber 未來可實現更顯著的獲利能力。

然而，要滿足市場需求並非易事，Uber 和 Lyft 正面臨各種阻力，例如零工經濟的環境越來越競爭，駕駛人力供應的管理越來越挑戰，以及不斷上漲的汽油價格，或許兩者必須調漲價格才能產生更好的收益。

但可以肯定的是，目前的行動方向是不可行的。