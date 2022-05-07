〈美股盤後〉非農續強美股憂鬱 道瓊周線連六黑

美國非農就業報告優於預期，投資人預期聯準會將更積極地緊縮貨幣政策，美股週五 (6 日) 開盤暴跌，美債殖利率上升，科技股持續承壓，那指一度跌逾 2%，材料類股拋售猛烈，隨著油價攀升，推動能源股走強，美股收斂早盤部分跌幅，那指挫低 1.4%，道瓊下滑近 100 點，標普收黑 0.57%。

綜觀一週，那指本週跌幅達 1.54%，標普週跌 0.21%，連續第 5 週下跌，創 2011 年 6 月以來最綿長跌勢，道瓊週跌 0.24%，連續第 6 週下跌。

美國勞工部週五公布數據顯示，儘管面臨通膨攀升及經濟成長放緩壓力，美國 4 月非農就業人數仍增加 42.8 萬人，略高於預期。美國 4 月失業率為 3.6%，遜於預期的 3.5%。

美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 週五稱，聯準會將按照前瞻指引行事，若烏俄戰爭和中國疫情導致供應鏈問題持續，聯準會將被迫更大幅度地升息。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 支持盡可能加快升息，不排除升息 75 個基點，儘管主席鮑爾本週淡化此可能性。

歐盟執委會傳出調整俄國石油制裁計畫提案，允許匈牙利、捷克和斯洛伐克有更多緩衝時間執行禁令，預計歐盟將在本週末就其對俄國石油禁運計畫細節達成共識。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.16 億例，死亡數突破 624 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 116 億劑疫苗。

週五 (6 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊多半收黑，以材料、通用事業和非必需消費品領跌，能源和公用事業板塊收紅。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅蘋果收紅。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.47%；Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 2.17%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.65%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.40%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.94%。

道瓊成分股互見漲跌。Nike (NKE-US) 下跌 3.49%；美國運通 (AXP-US) 下跌 2.26%；沃爾瑪 (WMT-US) 下跌 2.08%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.66%；IBM (IBM-US) 上漲 1.29%。

費半成分股近乎全跌。NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.90%； AMD (AMD-US) 上漲 1.57%；高通 (QCOM-US) 跌 0.75%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.67%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.85%；美光 (MU-US) 下跌 1.32%；德儀 (TXN-US) 跌 0.99%。

台股 ADR 漲跌不一 。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.56%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.91%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.50%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.33%。

企業新聞

美國知名運動品牌 Under Armour(UAA-US) 狂瀉 23.79% 至每股 10.89 美元。受到中國大陸疫情封城和供應鏈不穩定的影響，Under Armour 最新財報獲利不如分析師預期，全年財測也不佳。

健身設備公司派樂騰 (Peloton) (PTON-US) 大跌 7.70% 至每股 15.70 美元。外媒引述消息人士指出，派樂騰正尋求業內人士和私募股權公司等潛在投資人收購 15% 到 20% 股權，以支持派樂騰進行重大改革計畫。

北美最大金屬包裝容器供應商波爾公司 (BLL-US) 大跌 6.37% 至每股 71.91 美元。考量歐洲、中東和非洲地區的通膨成本壓力、俄羅斯業務暫停以及巴西業務疲軟，加拿大皇家銀行將該股目標價從 100 美元下調至 81 美元，股票評級從「優於大盤」(Outperform) 降至「符合產業表現」(Sector Perform)。

經濟數據

美國 4 月非農新增就業報 42.8 萬人，預期 38 萬人，前值 43.1 萬人

美國 4 月失業率為 3.6%，預期 3.5%，前值 3.6%

華爾街分析

Glenmede 私人財富部門資訊長 Jason Pride 表示，非農就業報告並不令人意外，很大程度上證實勞動力市場仍然緊張，提供聯準會解決其價格穩定任務的靈活性。

Ally 市場和貨幣策略師 Lindsey Bell 表示，市場存在很大的不確定性，一直在搭雲霄飛車，對許多投資人來說，一個關鍵問題是，快速上升的利率環境會給股市帶來多大的障礙？

Oanda 高級市場分析師 Ed Moya 稱，投資者無法自信地買進股票，因為全球經濟未來以及聯準會夏季過後採取的緊縮政策力道仍存在太多不確定性。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主