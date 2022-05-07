太空業務困難重重 全體股價半年折半 僅SpaceX超群絕倫

商業太空股最近表現糟糕，投資者可能已經受夠了，唯獨 SpaceX 可望是產業中能推動發展的例子，但大多數投資者無法購買其股票。

SpaceX 飛船周五 (6 日) 甫有一名太空人自國際太空站 (ISS) 返回地球，且 SpaceX 也才剛發射更多衛星以打造高速網路的「星鏈」，甚至在俄烏戰爭中，提供烏克蘭星鏈網路服務。

在 SpaceX 不斷推進太空業務之際，其他太空領域的企業卻非如此。

維珍銀河公司 (SPCE-US) 周四將其商業太空旅遊業務起始時間自今年第四季推遲到明年第一季，並將此歸咎於供應鏈問題和「可用的材料交期時間太長」，令周五收挫逾 9% ，盤中觸及 52 周新低，且與去年 6 月創下的每股 57 美元的 52 周高點相比，迄今股價下跌約 87%。維珍銀河沒有立即回應置評請求。

美股周五表現低迷，道指下跌 0.3%、S&P 500 指數下跌 0.57%。

然而，維珍銀河的投資者不孤單，以下太空產業內的公司過去 6 個月的股價平均下跌 58% 左右： Momentus (MNTS-US)、 Rocket Lab (RKLB-US)、AST SpaceMobile (ASTS-US)、Astra Space (ASTR-US)、BlackSky (BKSY-US)、Spire Global (SPIR-US) 和 Redwire (RDW-US)。

這些股價下跌不全然是公司本身的錯，在升息和股票交易波動的環境下，新創公司、高成長股票一直受到考驗。持有許多太空股的 Defiance Next Gen SPAC Derived ETF (SPAK-US) 同期下跌近 40%。

不僅是小型資本新創公司難以推進太空業務，就連航空巨擘波音 (BA-US) 的 Starliner 太空艙也出包，2021 年因閥門出問題而取消任務，波音表示下一回發射定於本月稍晚進行。

亞馬遜 (AMZN-US) 執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 創辦的太空公司 Blue Origin 原計劃向 ULA 公司交付火箭引擎，但目前進度也落後，必須等今年年中左右才能交付首批 BE-4 引擎。ULA 是波音和 Lockheed Martin (LMT-US) 的合資公司。

ULA 面臨引擎的潛在問題，因其火箭使用俄羅斯製造的引擎。俄羅斯表示，在美國對俄實施制裁的情況下，不會再向 ULA 出售產品。但 ULA 尚有俄羅斯引擎的庫存，且目前新發射系統處於改用美製引擎的過渡期。ULA 沒有立即回覆置評請求。

SpaceX 可以說是鬧劇最少的太空公司，不管是因為公司創辦人兼特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 的加持，還是 SpaceX 總裁 Gwynne Shotwell 領導有方，總之 SpaceX 的成功表明太空業務真有賺頭。 別忘了，SpaceX 在私人市場的估值為 1000 億美元，超過波音的市值。